El PP vasco teme que, con las transferencias, las cárceles vascas se conviertan en «boutiques y resorts de lujo» para los presos de ETA

Redacción 19/10/2020 11:05 h

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha advertido de la posibilidad de que, con la transferencia de prisiones, las cárceles del País Vasco se conviertan «en boutiques y resorts de lujo para los criminales de ETA». Asimismo, ha defendido que los populares siempre han realizado «una defensa a ultranza del Estatuto» de Guernica, mientras que los nacionalistas no celebran el aniversario de la carta autonómica «porque están en otra etapa y quieren volarlo».

Ha criticado la no participación de algunas formaciones en el País Vasco en los debates de las iniciativas que presente Vox y ha considerado un «escándalo» que el PNV y, «sobre todo, el PSE no intervengan». Carlos Iturgaiz, que ha reconocido que no le llama la atención que eso lo haga el PNV, que es «camaleónico y pone una vela a dios y otra al diablo», ha mostrado su sorpresa por que en el Parlamento vasco «se centre todo en Vox».

«En cambio, a la extrema izquierda, a lo más radical; a esa Bildu que defiende y justifica la violencia, que no la condena y tiene a tres etarras sentados en el escaño que fueron condenados por pertenencia a banda armada, a ellos se les da puente de plata», ha lamentado, al tiempo que ha reconocido que él no mantiene «relación política» con la portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte.

De este modo, ha reiterado que están en el Parlamento vasco los «herederos de ETA» y ha considerado que «los requisitos democráticos dicen que quien justifica la violencia no debería estar en los escaños del Parlamento». «En Alemania, el partido nazi y el partido comunista están prohibidos. Aquí, en Euskadi y Navarra hay partidos que están en los principios más fascistas y nazis como es justificar la violencia», ha expresado.