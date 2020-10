Más de la mitad de españoles cree que ETA sigue activa, según un informe realizado GAD3

Iturgaiz advierte de que en el Parlamento vasco están los herederos de la banda terrorista

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha advertido de la posibilidad de que, con la transferencia de prisiones, las cárceles del País Vasco se conviertan «en boutiques y resorts de lujo para los criminales de ETA». Asimismo, ha defendido que los populares siempre han realizado «una defensa a ultranza del Estatuto» de Guernica, mientras que los nacionalistas no celebran el aniversario de la carta autonómica «porque están en otra etapa y quieren volarlo».

Ha criticado la no participación de algunas formaciones en el País Vasco en los debates de las iniciativas que presente Vox y ha considerado un «escándalo» que el PNV y, «sobre todo, el PSE no intervengan». Carlos Iturgaiz, que ha reconocido que no le llama la atención que eso lo haga el PNV, que es «camaleónico y pone una vela a dios y otra al diablo», ha mostrado su sorpresa por que en el Parlamento vasco «se centre todo en Vox».

