Asesinan a un preso de una cárcel catalana por prostituir a menores

Redacción 16/10/2020 13:07 h

El juez de Martorell que investiga el apuñalamiento de un preso a manos de otro el pasado martes en la cárcel Brians de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) cree que el móvil del asesinato sería «castigar» a la víctima, condenada por prostitución de menores e incapacitados y violencia machista.

En su auto, el juzgado de instrucción número 4 de Martorell acuerda prisión provisional y sin fianza para el presunto autor del crimen, de 37 años, que ya cumplía condena en la cárcel por asesinato y robos con violencia e intimidación, y le imputa un nuevo delito de asesinato con alevosía y ensañamiento.

De acuerdo con el magistrado, el «único móvil que se aprecia» es «castigar a la víctima», de 32 años, por los hechos por los que había sido condenado, una tesis que se apoya en el relato de los funcionarios presentes en el momento del crimen.

Según estos profesionales, el presunto asesino exclamó tras el apuñalamiento: «Este es un proxeneta, un violador de niños, tranquilos que ya está muerto». Además, sostiene el auto, no constan «provocación previa ni que el investigado tuviera sus facultades mentales mermadas por ningún tipo de sustancia o enfermedad o afectación» que lo llevara a cometer dicho acto.

Los hechos ocurrieron el 13 de octubre, hacia las 19.15 horas, en el patio del módulo 3 de Brians, cuando el agresor se acercó por detrás a la víctima «de forma súbita e inopinada», que se encontraba escuchando música con un mp3 apoyado en una columna, y le atestó una primera puñalada en el cuello con un cuchillo afilado. Acto seguido, le propinó veintinueve puñaladas más en el pecho, tórax y abdomen, así como también en la cabeza, lo que provocó la muerte del agredido, que se encontraba en el suelo «inmóvil y sin oponer resistencia».

Según algunos testigos, el imputado también habría dicho «no os acerquéis, esto no va con vosotros» y «no os acerquéis u os pincho, contra vosotros no tengo nada, pero no os acerquéis. Si ya está muerto y le he pinchando en el cuello y corazón varias veces» al resto de presos y funcionarios mientras apuñalaba a la víctima, hasta que finalmente lo convencieron de que depusiera de su actitud y acabó lanzando el cuchillo al suelo.

Así consta también en las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron la escena y que, para el juez, revelan el «carácter sorpresivo y alevoso» de la agresión, así como «los actos de ensañamiento cuando la víctima aún estaba con vida en el suelo», por lo que se descarta, a priori, que falleciera a consecuencia de la primera puñalada.