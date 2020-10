«La reforma del Poder Judicial no le gusta ni a los que la han planteado», dice el barón socialista Vara

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 15/10/2020 12:00 h

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado este jueves, sobre la reforma del sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que proponen PSOE y Unidas Podemos, que a veces hay que optar por soluciones que «no les gustan ni a los que las han planteado», pero no ha habido otra salida debido al bloqueo político.

Fernández Vara ha hecho estas declaraciones en Mérida, a pregunta de los periodistas, tras firmar con los representantes de los agentes sociales de la región la Nueva Estrategia de Empleo y Competitividad y el Plan de Empleo. El también secretario general del PSOE extremeño hubiera «preferido», según ha indicado, que no hubiese sido necesario plantear esta reforma y que se hubiera respetado el espíritu de la Constitución para que aquellas cosas que afectan a todos se decidan por mayoría cualificada.

Pero cuando no es posible por el bloqueo de un grupo político, en alusión al PP, no queda más remedio que hacerlo de otra manera y «optar por soluciones que estoy seguro que no le gustan ni a los que la han planteado». A su juicio, se están aprovechando de una ley orgánica que establece una mayoría cualificada para modificar la composición del Poder Judicial «para bloquear la vida política española».

«Más allá de ideologías», ha advertido, se están poniendo obstáculos para que no ande el autobús y por ello sería bueno, en su opinión, que no fuera necesario cambiar «el juego de las mayorías». Ha recordado que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, lleva un año «rogando» la renovación al Parlamento.

El PP activará todos los resortes en «España y Europa»

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha advertido este jueves que el PP activará «todos los resortes» en España y en Europa para evitar el «asalto» que, a su entender, promueve el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con su reforma exprés para rebajar la mayoría parlamentaria en el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es más, ha recordado que la recepción de fondos europeos está «condicionada al respeto del Estado de Derecho».

En su intervención en el debate celebrado en el Congreso sobre la aplicación del estado de alarma en Madrid, Gamarra ha afirmado que esa reforma legal que han presentado PSOE y Unidas Podemos tiene por objetivo «intervenir la separación de poderes» para «controlar» el Poder Judicial.