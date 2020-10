Rajoy dice que la sentencia de la Gürtel es una «reparación moral»

0

Redacción 15/10/2020 09:09 h

Mariano Rajoy ha publicado un comunicado valorando la sentencia del Supremo sobre la Gürtel, el caso que sirvió de detonante para la moción de censura en la que perdió el poder.

El expresidente dice que el fallo del alto tribunal supone una «reparación moral» para él y para «los militantes y simpatizantes del Partido Popular». También se autocita y recuerda las palabras pronunciadas en el pleno del Congreso de la jornada del 31 de mayo del 2018, cuando se debatía la moción contra su Gobierno.

Rajoy dijo entonces que la sentencia de la Gürtel de aquel año, la de la Audiencia Nacional, no recogía ninguna condena «al Gobierno de España ni a su presidente ni a ninguno de sus miembros...» Y tampoco «a ningún militante del Partido Popular». Según declaró Rajoy en sede parlamentaria, la justificación de la moción de censura estaba «construida sobre la base de una enorme manipulación de una sentencia que no es firme y además tiene un voto particular».

Hoy Rajoy recuerda aquellas palabras. Y valora que la Justicia -a través de la sentencia del Supremo- «afirmó con rotundidad que "no puede afirmarse la autoría del Partido Popular como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular al no solicitarse su condena en tal sentido..." ». También subraya otra parte de la sentencia, la que dice que «la condena [al partido] como partícipe a título lucrativo no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última».

Comparto con vosotros el comunicado que acabo de hacer publico. pic.twitter.com/JV02BHlgvz — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) October 15, 2020

El Supremo confirmó ayer, miércoles, la sentencia de la Audiencia Nacional que en el 2018 condenó a la formación que entonces lideraba Mariano Rajoy por haberse lucrado ilícitamente en algo más de 245.000 euros del dinero de la red de Francisco Correa. Sin embargo, zanja que no se puede dar por probada la existencia de la caja B de los populares. Unas referencias que, a la larga, desencadenaron el fin del Gobierno de Rajoy bajo la sombra de años de financiación irregular.