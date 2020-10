La organización mayoritaria en el sector judicial pide protección para el juez del caso Dina

Entrega un informe a la Fiscalía General esbozando las razones por las que se debería informar en contra de la investigación al vicepresidente del Gobierno

La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional ha enviado una nota interna a la Fiscalía General del Estado (FGE) en la que se opone a que se abra una investigación en el Tribunal Supremo al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en relación a la pieza 'Dina' de la causa 'Tándem'.

Según adelanta La Vanguardia, esa nota interna se habría entregado al teniente fiscal Luis Navajas para que lo tenga en cuenta a la hora de redactar su informe definitivo sobre si procede o no abrir causa en el alto tribunal a Iglesias. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha señalado este mismo jueves en un acto organizado por el Colegio de Abogados de Madrid al ser preguntada al respecto, que ella no opina y no participa en el desarrollo del informe que prepara el Ministerio Público al respecto.

