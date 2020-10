El secesionismo presiona a Puigdemont para que responda si declaró la independencia

0

La Voz de Galicia

14/10/2020

El plazo dado por el presidente Mariano Rajoy a Carles Puigdemont para que aclarase si había declarado o no la independencia de Cataluña llevó al mandatario catalán a recibir presiones desde las dispares facciones del mundo secesionista. Artur Mas intentó frenar las exigencias de la CUP y de la Asamblea Nacional Catalana, que querían que se confirmase la declaración, mientras ERC dio por activada la independencia. El portavoz de los republicanos, Sergi Sebrià, opinaba: «La independencia ya está clarísimamente declarada y firmada». Fue entonces cuando el expresidente Mas aseguró, tal y como recoge Carlos Punzón en La Voz de Galicia del 14 de octubre del 2017, que «si un Estado se declara independiente, pero no lo reconoce nadie y no puede actuar como tal, es una independencia estética».

La razón última de la requisitoria de Rajoy era que si no se había declarado la independencia no se había incumplido la legalidad y, por tanto, no procedía poner en marcha el reloj del 155 para intervenir la autonomía.

La situación era tan preocupante -La Voz de Galicia dedicó al desafío secesionista nueve páginas del diario- que el Gobierno se vio obligado a reducir su previsión de crecimiento económico. Así lo recogió Digna Casas en su información del día, en la que también destacó la reclamación de la directora del FMI, Christine Lagarde, de acabar con la incertidumbre porque esta «nunca ha sido propicia para la estabilidad financiera, el crecimiento y la inversión».