Cientos de simpatizantes de Vox salen en caravana por el centro de Madrid para protestar contra el Gobierno

12/10/2020

Cientos de coches recorrieron el paseo de la Castellana de Madrid, convocados por Vox, para protestar contra el estado de alarma decretado por el Gobierno en la capital y en ocho municipios de la región. Esta fue la particular celebración de la Fiesta Nacional del partido que lidera Santiago Abascal y en la que participaron cientos de vehículos, que portaban banderas españolas, sin que se haya comunicado a la Delegación del Gobierno.

No obstante, según han dicho fuentes de este organismo a Efe, la Delegación desplegó un dispositivo de la Policía Nacional para asegurar que no se registrasen incidentes. Según la misma agencia, no todos los conductores y ocupantes de los vehículos, prácticamente parados en la Castellana y en la calle de Serrano, llevaban la mascarilla colocada, en un recorrido en donde también se escuchan gritos de «Gobierno dimisión» y vivas a España.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, arremetió en una comparecencia posterior a la marcha contra el plan «totalitario» de la «dictadura» del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de imponerlo en Madrid con estado de alarma por sus ideas y no por criterios científicos.