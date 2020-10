Felipe VI pide una «imagen de unidad de España que dé un entorno estable a las empresas

0

Redacción 09/10/2020 11:35 h

El Rey Felipe VI ha apelado este viernes en Barcelona a dar una imagen de unidad que proporcione un entorno estable y beneficioso para las empresas, generando así mayor riqueza y empleo, y ha añadido: «Tenemos la oportunidad de hacer mejor las cosas. Y de hacerlas juntos».

Así lo ha expresado en un discurso en catalán y castellano al presidir junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la entrega de premios de la Barcelona New Economy Week (BNEW), organizada por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), sin que hayan acudido representantes del Govern ni la alcaldesa Ada Colau.

«España se ha labrado merecidamente una imagen internacional asociada, también es verdad, a la competitividad y a la excelencia productiva. Trabajemos juntos por mantenerla, por aumentarla donde sea necesario; demostremos una imagen de unidad que proporcione un entorno estable y beneficioso para las empresas, generando así mayor riqueza y empleo», ha resaltado.

Al dirigirse a los premiados en innovación, ha dicho: «Tenemos la oportunidad de hacer mejor las cosas. Y de hacerlas juntos», asegurando que con su talento y motivación la economía española avanzará en el camino de la superación de esta crisis, informa Europa Press.

«Atravesamos una situación que somete a la economía mundial a un grado elevado de incertidumbre. En nuestro país, gracias a la transformación de nuestro tejido productivo durante los últimos años, contamos con un sector empresarial sólido y potente, con una gran proyección internacional y muy capaz de hacer frente a situaciones adversas», ha destacado el monarca.

Cadena humana contra la visita del rey

Manifestantes convocados por Òmnium, la ANC, JxCat, ERC y otras entidades y sindicatos han formado una cadena humana en los aledaños de la estación de Francia de Barcelona para protestar por la presencia del Rey Felipe VI para presidir la entrega de premios del Barcelona New Economy Week (BNEW).

La cadena humana (en el que las personas guardan la distancia de seguridad y no se dan las manos) fue desde Pla de Palau al Monumento de Colón, para «dejar claro que Felipe VI no es bienvenido y que Cataluña no tiene rey».

Los participantes llevaban banderas independentistas y carteles con el lema 'A Cataluña no tenim rei' (En Cataluña no tenemos rey), así como pancartas en solidaridad con los presos del 1-O. La zona de la estación de França estuvo blindada por un amplio dispositivo de los Mossos d'Esquadra que impedía acercarse a la zona, desde el Pla de Palau en Marquès de l'Argentera, hasta el acceso al parque de la Ciutadella.

Òmnium Cultural ha desplegado una pancarta en un edificio frente a la estación de Francia de Barcelona en la que se puede leer: 'Juan Carlos Primero, Felipe el último'.

200 personas en la concentración de los CDR

Unas 200 personas se han concentrado sobre las 10.00 horas de este viernes en el Arco de Triunfo, convocados por los CDR, para protestar contra la visita del rey y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Barcelona, y sobre las 10.15 horas han empezado a caminar. Los CDR han cambiado el lugar de la protesta después de que un fuerte dispositivo policial ha blindado la estación de Francia, donde se celebró el acto al que asistieron el rey y el presidente del Gobierno.