Corinna dice que Sanz Roldán mandó al rey emérito a su casa «con un micro oculto en un pin con la bandera de España»

07/10/2020

Corinna Larsen dice en una entrevista en OK Diario que Félix Sanz Roldán, el ex jefe del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) envió al rey mérito a su casa de Londres con un micro oculto bajo un pin con la bandera de España. «Me dijo que debíamos hablar y yo acepté porque pensaba que iba a poner fin a esta larga campaña de acoso y abuso contra mí», explicó la examiga de Juan Carlos I. Corinna relata que el emérito «entró con un hombre que, sin duda, no era su secretario personal» y que «al final admitió que solo acompañaba al Rey en misiones especiales».

A Larsen le llamó la atención un pin en la solapa de la chaqueta del Emérito. «Era como una bandera de España y se comportaba de forma muy rara», dice la empresaria germana, que resalta en OK Diario la rara actitud de Juan Carlos I: «No hacía más que echarse hacia delante y preguntarme lo que quería».

«Me preocupó de veras que el general (en referencia a Sanz Roldán) podía estar usando a Juan Carlos como espía» con el objetivo de «tender una trampa a su exnovia».

Corinna, en otro momento de la entrevista, manifestó que le preocupa su seguridad personal y de su familia: «¿Que si temo por mi vida? La respuesta es sí». «Cuando han ocupado tu casa y tu oficina, que el jefe de los servicios secretos de un país venga a hablar contigo es algo que, como poco, intimidaría a la mayoría», destacó Larsen. «Lo que se dijo, se dijo de modo para dejar ver un poder absoluto. Sanz Roldán fue muy claro: si no seguía sus instrucciones no garantizaba mi seguridad física ni la de mis hijos».