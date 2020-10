Bronco debate en las Cortes de Castilla y León en las que Podemos manda a la «mierda» a PP y Cs

0

07/10/2020

Una iniciativa presentada por PP y Cs en defensa de la figura del Rey y de la Constitución ha provocado un bronco debate en el Pleno de las Cortes de Castilla y León que ha tenido que ser interrumpido en numerosas ocasiones por el presidente del Parlamento, Luis Fuentes, para reclamar silencio a los procuradores y que ha llevado al procurador de Podemos, Pablo Fernández, a parafrasear a José Antonio Labordeta y dedicar un: «Váyanse a la mierda» a los dos partidos que rubricaban la Proposición No de Ley (PNL).

Las interrupciones, aplausos y comentarios constantes han protagonizado el debate del que ha sido el último punto del orden del día del Pleno de las Cortes y que ha llevado al portavoz del PSOE, Luis Tudanca, y al procurador de Vox, Jesús María García-Conde del Castillo, a reclamar que se retiraran algunas alusiones que consideraron ofensivas, algo que no fue recogido por Fuentes que sí decidió retirar el Diario de Sesiones la expresión de Fernández.

El debate ha arrancado con la intervención del portavoz del PP, Raúl de la Hoz, quien ha asegurado que nunca pensó que tuviera que defender una iniciativa como esta en las Cortes. «Nunca imaginamos que los representantes de todos los ciudadanos de Castilla y León tuviéramos que vernos obligados a manifestar públicamente lo que somos, lo que queremos seguir siendo y reivindicar aquello que creíamos asumido por la sociedad», ha señalado.

De la Hoz ha manifestado que ha sido una «espiral de degeneración democrática» la que ha llevado al PP a presentar una iniciativa como esta en defensa de la Constitución y desde el respeto a la «separación de poderes» y a las instituciones básicas como el rey, informa Europa Press. «Nunca imaginé que llegaría el día para exigir al Gobierno que no vuelva a vetar la presencia del rey», ha lamentado en referencia a su ausencia el pasado 25 de septiembre en la entrega de despachos en Barcelona.

Durante su primera intervención el portavoz del PP se ha preguntado hasta qué nivel se ha llegado en política y ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya «cuestionado» la Monarquía «insinuando que la presencia del rey es nociva para la convivencia».

«Sánchez hoy, sin escrúpulo alguno, manipula en favor de la tropa de separatistas, es el mismo que se empeña a blanquear a los terroristas para asegurarse su poltrona», ha aseverado De la Hoz, quien ha exigido al portavoz del PSOE, Luis Tudanca, que aprovechara el debate para manifestar si su voluntad está «con la mayoría» de los ciudadanos en defensa de la Constitución prefiere ser «cómplice de Bildu, ERC y Podemos, como Sánchez, en la ruptura de la Constitución».

«Alzar la voz frente al ataque constante a Felipe VI»

Por su parte, la procuradora de Cs por Segovia, Marta Sanz Gilmartín, ha considerado que ante la situación actual «no queda más remedio que alzar la voz frente al ataque constante a Felipe VI y la Carta Magna, los insultos al Rey y a la Constitución son una ofensa para toda España», ha aseverado.

«Tener que defender al jefe del Estado y a la Constitución, visto desde fuera, resulta hasta sorprendente», ha lamentado Sanz Gilmartín. «Basta ya de usar las instituciones para atacar a la democracia de este país», ha concluido.

Por su parte, el procurador de Vox ha afeado que PP y Cs no le hayan invitado a sumarse a esta iniciativa y ha asegurado que su partido siempre respaldará la defensa del rey y de la Constitución frente a la «injerencia de un Gobierno que ha provocado el veto a la máxima institución del Estado». «El Gobierno claudica ante los que tienen como objetivo la destrucción de la nación española», ha aseverado, tras lo que ha considerado que éste sería motivo suficiente para impulsar una moción de censura.

El debate siguió con la intervención del procurador de Podemos, Pablo Fernández, quien ha iniciado su intervención recordando a Vox que «los comunistas dejaron su sangre para traer la democracia», al tiempo que ha considerado la iniciativa defendida por PP y CS de un «vomitivo ejercicio de cinismo sin parangón».

«Quieren defender la Constitución, ustedes que la mancillan constantemente, ustedes que han parasitado hasta la náusea en las instituciones, ustedes que han sido calificados como organización criminal en Valencia, ustedes que bloquean la renovación del Consejo General del Poder Judicial cuando es un mandato constitucional, ustedes que han contratado a una persona que cuando era senador se jactaba de controlar a la sala segunda del Supremo --sobre Ignacio Cosidó», ha relatado.

Así, ha insistido que el PP es al cumplimiento de la Constitución y a la separación de poderes lo que «Franco a la democracia», tras lo que ha concluido su discurso con un «váyanse a la mierda».

Estas palabras generaron controversia en la Cámara y el presidente decidió de forma unilateral retirar del Diario de Sesiones la frase con la que concluyó el discurso de Fernández. Tras su intervención accedió a la tribuna el portavoz del PSOE, Luis Tudanca, quien ha defendido que: «España no está en riesgo, a pesar de ustedes. La Constitución no está en riesgo, a pesar de ustedes y la Monarquía no está en riesgo, a pesar de ustedes». «Flaco favor hacen al Rey con su gruesa y tosca utilización», ha señalado.

En su alocución Tudanca ha argumentado el «rotundo no» de su grupo a la iniciativa planteada por PP y Ciudadanos, ya que, como ha explicado parte de unos supuestos «falsos». «Ustedes defienden un país en el que pueden insultar al presidente del Gobierno e incluso asediar la vivienda de un miembro del Gobierno, pero no se puede opinar sobre otras instituciones del estado o su comportamiento».

Además, ha reprochado a ambas formaciones que, una vez más, «han caído en la tentación de usar lo que es de todos para ver si así recuperan lo que la democracia no les otorga, una mayoría que los votos de los españoles les quitó hace mucho». Tudanca ha acusado a los grupos proponentes de «tratar de apropiarse de los símbolos del Estado» y les ha reclamado que dejen «resucitar fantasmas y se liberen de sus cadenas».