El policía que pagó al chófer de Bárcenas: «Fue de buena fe, era el delincuente número 1»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 06/10/2020 14:41 h

El policía Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, aseguró que actuó de «buena fe» cuando pagó con fondos reservados al exchófer del tesorero del PP Luis Bárcenas, Sergio Ríos, en la operación Kitchen, porque se trataba del «delincuente número 1».

«Yo al principio he actuado de buena fe e ilusionado porque era el delincuente número 1», en alusión a Bárcenas, manifestó en su tercera declaración como imputado, el 16 de mayo de 2019, y a la que ha tenido acceso Efe tras el levantamiento del secreto de esta pieza del caso Villarejo en la que se investiga el espionaje al extesorero.

En su anterior comparecencia ante el juez, Gómez Gordo terminó reconociendo que, a petición del entonces número 2 de la Policía, el DAO Eugenio Pino (también imputado), pagó 2.000 euros al mes al chófer con fondos reservados cuando el excomisario José Villarejo, hasta entonces encargado de esa tarea, dejó de hacerlo por desavenencias con Pino.

En esta tercera declaración, el fiscal Ignacio Stampa le preguntó si, en alguna ocasión, Sergio Ríos le hizo entrega de algún disco duro, pendrive o cualquier documento en soporte digital de Bárcenas o de su mujer, Rosalía Iglesias.

«No me ha hecho entrega absolutamente de nada. Yo quedaba con Sergio Ríos y comentábamos la actualidad. No me ha hecho entrega de nada, lo he dicho la primera vez, la segunda vez y lo vuelvo a reiterar ahora», negó tajante.

La pregunta surgía después de que el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño, El Gordo, le implicara en la operación de espionaje y sustracción de documentos al extesorero del PP.

Gómez Gordo, que fue director general de Documentación y Análisis en el Gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha, prosiguió reiterando que con Sergio Ríos solo hablaba y comentaba con él «la actualidad».

«Si he comentado algo es como policía. ¿Los de estupefacientes de qué hablan? ¿de droga? pues yo hablo del tema que teníamos entre manos, pero en mi vida..lo que está saliendo ahora yo me quedo alucinado. Yo he actuado siempre como policía».

«No veía nada fuera ni de lo normal siquiera», añadió, para después advertir que no podía entrar «más en detalle» porque en el 2014 hubo «un acuerdo que también declaró secretas las técnicas de Policía Judicial».

En esta comparecencia, trató también de justificarse por no haber admitido hasta su segunda declaración que hubiese pagado al exchófer: «La otra vez me dijeron que me había olvidado del tema de los fondos pero la primera vez dije que no iba a hablar de fondos, pero no es que me había olvidado» y tampoco «sé cómo está eso desclasificado, si está bien o no».

Comisión de investigación sobre el caso Kitchen

Unidas Podemos no descarta intentar que la comisión de investigación sobre la operación Kitchen cite a comparecer en el Congreso al excomisario José Manuel Villarejo, habida cuenta de su presunta implicación en el dispositivo que se atribuye al Ministerio del Interior del Gobierno Rajoy para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca que pruebas que pudieran implicar a dirigentes populares en casos de corrupción.

La formación que ahora integra el Gobierno ya intentó, sin éxito, en el pasado que Villarejo compareciera en el Congreso. En el 2018, por ejemplo, reclamó que acudiera a la comisión de investigación sobre la denominada policía patriótica, pero el PSOE y el PP, lo impidieron.

Preguntado sobre si ahora piensan hacer un nuevo intento, el secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de En Comú, Gerardo Pisarello, no ha cerrado la puerta a esa posibilidad, si bien ha explicado que desconoce la opinión que tendrá al respecto la dirección del grupo confederal, informa Europa Press.