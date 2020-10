Bildu dice que Sánchez tiene «más dudas» de sacar los Presupuestos con el bloque de la investidura

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 06/10/2020 12:20 h

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha apostado este martes por que se logre aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado con el bloque de la investidura y cree que, aunque Pedro Sánchez puede tener «más dudas», Podemos no. Tras acusar a la derecha de «atizar el fuego y la crispación» por condicionar el debate político, ha advertido de que, si hay pacto del Ejecutivo con Ciudadanos, «es prácticamente imposible que este Estado dé pasos», a corto plazo, en temas como los sociales, de territorialidad y de presos.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Aizpurua ha denunciado las detenciones ayer de tres supuestos responsables de un zulo de explosivos de ETA que fue localizado en junio de 2019 en el municipio de Arraia-Maeztua (Álava).

«Creo que las corrientes subterráneas que hay en el Estado profundo, de alguna forma, contraatacan, quieren condicionar un debate político y la realidad política, evitando avances en la construcción de la convivencia», ha añadido.

A su juicio, «se pretende condicionar la situación», y ha recordado que ETA «ha desaparecido, está desactivada totalmente, ya no existe y, sin embargo, hay gente que actúa como si existiera todavía». «Este tipo de políticas que buscan instalarse en una situación que no existe ya, no tienen ningún sentido», ha asegurado.

En todo caso, ha defendido que haya «reparación para todas las víctimas, tiene que haber justicia y reconocimiento de todo lo que pasó». «Esto no ayuda y menos presentarlo como se presenta», ha añadido.