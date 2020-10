Zapatero ve a EH Bildu como un interlocutor válido para aprobar los presupuestos

0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 05/10/2020 11:28 h

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha considerado a EH Bildu como un interlocutor válido del Ejecutivo de Pedro Sánchez para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, ya que es «la demostración más clara del éxito y la victoria de la democracia».

En una entrevista en Radio Euskadi, el expresidente ha defendido que «quien representa a los ciudadanos en el Parlamento tiene derecho a dialogar y poder llegar a acuerdos», y ha pedido que se aplique el «principio de la coherencia».

Así, ha recordado que la idea de que, sin violencia, todas las opciones políticas puedan formar parte de las instituciones fue defendida por todos los partidos, incluido el PP, por lo que hay que «ser coherente y llevarlo a las últimas consecuencias».

Aun así, Rodríguez Zapatero ha considerado lejano en el tiempo un posible pacto entre la izquierda aberzale y el PSE-EE, ya que, según su opinión, el entendimiento entre los socialistas y el PNV «goza de buena salud». «Se ha demostrado que es un factor de estabilidad para Euskadi», ha añadido.

En cuanto al acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco, el expresidente se ha mostrado cauto, pues «esa parte de la política penitenciaria se lleva con discreción», pero sí ha valorado que se tomen «medidas sensatas y prudentes que contribuyan a pasar página, sin que suponga un olvido».

Sobre la gestión de la pandemia, ha defendido la actuación del Gobierno central, que ha estado «dialogando y cargándose de paciencia», sobre todo en la Comunidad de Madrid, donde ha tenido que tomar «medidas determinantes».

No obstante, ha matizado que no es momento de exigir responsabilidades políticas a ningún gobierno, porque solo serviría para «distraer fuerzas, generar desconfianza y no dar resultados», y lo que a su juicio ahora se precisa es «sumar el máximo numero de esfuerzos».

José Luis Rodríguez Zapatero también ha reconocido que las informaciones sobre algunas conductas del rey emérito en el pasado -«no todo el mundo lo sabía», ha remarcado- le han producido «una sorpresa y un disgusto muy intenso». Aún así, se ha mostrado claro sobre un cambio en el modelo de jefatura del Estado. «Me parece que no es útil para el funcionamiento de las instituciones abrir ese debate», ha explicado, al mismo tiempo que ha señalado que sí convendría «una mayor claridad y establecimiento de reglas de juego de funcionamiento» para la Monarquía.