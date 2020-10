La mujer de Mainat lo denunció por maltrato y coacciones tras intentar asesinarle

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 05/10/2020 16:58 h

La esposa del productor televisivo y miembro de la Trinca Josep María Mainat lo denunció en dos ocasiones, por coacciones y por una agresión leve, cuando ya era investigada por intentar supuestamente matarlo inyectándole insulina para provocarle un coma. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) este lunes, las denuncias interpuestas por Angela Dobrowolski, esposa de Mainat, han dado pie a sendas causas que están siendo investigadas por un juzgado de violencia contra la mujer de Barcelona, sin que se acordara ninguna orden de protección de la mujer.

Las investigaciones corren paralelas a la causa que dirige el titular del juzgado de instrucción número 32 de Barcelona, en la que Dobrowolski está imputada por haber intentado asesinar a su esposo, inyectándole insulina mientras dormía para provocarle un coma hipoglucémico, la noche del 22 al 23 de junio.

La primera de las denuncias la presentó Dobrowolski a mediados del pasado mes de julio y dio lugar a una investigación por un delito de coacciones, en la que el juzgado denegó la orden de protección que la mujer había solicitado, informa Efe. La segunda causa, abierta por un delito leve de lesiones, deriva de una denuncia presentada a mediados del pasado mes de septiembre, en la que la mujer no solicitó ninguna orden de alejamiento ni de protección.

Dobrowolski se encuentra en libertad provisional, aunque con la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado, desde que fue detenida por los Mossos d'Esquadra como presunta autora de un delito de tentativa de asesinato con alevosía.

Los mossos sospechan que la investigada, que estudia último curso de medicina, puso varias inyecciones de insulina al productor, que es diabético, para provocarle un coma hipoglucémico, después de que descubriera que su marido preparaba con sus abogados los trámites para divorciarse de ella.

Según los investigadores, el testamento del productor especificaba que en caso de divorcio la mujer quedaría excluida de la millonaria herencia que podría corresponderle, lo que motivó el intento de asesinato.

Dobrowolski fue detenida de nuevo el pasado mes de septiembre por intentar cobrar presuntamente dos cheques, de 2.900 y 1.200 euros, que sustrajo de un talonario en blanco de su marido, falsificando la firma de este.

Altercado ante la casa de Josep María Mainat

La mujer y el hombre detenidos este viernes por un altercado a las puertas de la casa de Josep María Mainat han comparecido este fin de semana ante el juez, que les ha dejado en libertad, informa Europa Press. En un comunicado, el TSJC ha informado de que el hombre ha pasado este domingo a disposición del Juzgado de Violencia sobre la mujer de Barcelona en funciones de guardia por un presunto delito de maltrato a su expareja, la otra detenida.

Ante la magistrada de guardia, el detenido se ha acogido a su derecho a no declarar y no se han dictado medidas cautelares, al no haberlo pedido ninguna de las partes. El Juzgado en funciones de guardia ha remitido el expediente al Juzgado de Violencia 4 de Barcelona, donde constan dos otras causas de 2018 y de 2019, y también ha enviado testigo al Juzgado de Instrucción número 3, que investiga el supuesto intento de asesinado a Mainat.

Por su parte, la mujer pasó a disposición judicial este sábado y está a la espera del señalamiento de juicio por un presunto delito de hurto leve.

La detención de ambos se produjo este viernes después de un altercado ante varios medios de comunicación que estaban emitiendo en directo ante la vivienda de Mainat en el barrio de Horta, tras saberse que su esposa presuntamente había intentado asesinarle.

La mujer salió de la vivienda con unas maletas y explicó a la prensa que le faltaban pertenencias, como sus joyas y su pasaporte, lo que reclamó a un hombre que estaba dentro de la casa. Según la versión de la mujer, él es un escort y «amante» de la mujer de Mainat desde hacía tiempo, y aquél estaba en la vivienda con ella pese a que debían abandonarla de forma inminente.