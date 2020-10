Aznar pide el no del PP a la moción de censura de Vox, Cayetana la abstención y Casado no se decide

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 05/10/2020 19:20 h

«No tengo la menor duda al respecto». El expresidente del Gobierno José María Aznar quiso zanjar ayer de esta manera las especulaciones sobre su supuesto apoyo a la moción ce censura presentada por Vox. «Votaría que no», explicó, porque, a su juicio, se trata una iniciativa «absolutamente inoportuna» que solo servirá para «consolidar a la coalición existente» en el Gobierno y para «consolidar el proceso de fragmentación en el centroderecha en España». Aclaró que su posición no se debe a que «no haya razones» para esa moción de censura contra el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, sino a que «condenada al fracaso».

El ex jefe del Ejecutivo sigue tratando de marcar el paso al líder del PP, Pablo Casado, porque su irrupción en el debate se produce en un momento en el que los populares no han anunciado todavía el sentido de su voto. El sí ha estado siempre descartado, pero Casado tiene claro que el verdadero objetivo de esa moción de censura no es tumbar a Pedro Sánchez, sino ponerle a él en el compromiso de votar en contra de su destitución. Precisamente por ese dilema, la abstención no está descartada.

Ayer, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, evitó confirmar si optarán por el no o la abstención, aunque garantizó que no votarán a favor y coincidió con Aznar en que la moción de censura solo servirá para «atornillar» a la mayoría «Frankenstein» de la investidura.

Álvarez de Toledo y los sondeos

El número dos del PP cargó contra Vox, al que acusó de utilizar este debate para promocionar a su candidato en Cataluña, en referencia a Ignacio Garriga, diputado encargado de presentar la moción, aunque el candidato será Santiago Abascal. «Todos los que hagan el juego a Sánchez para que tenga una tarde de gloria derrotando a los constitucionalistas y a los que decimos que no puede seguir siendo presidente serán cómplices de Sánchez», advirtió.

Tampoco esperó a conocer la posición oficial del partido la ex portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, apartada de la dirección, que defendió que el partido se abstenga en el debate porque un voto negativo es «avalar a Pedro Sánchez», pero Santiago Abascal no representa a su juicio una alternativa. Álvarez de Toledo se refirió a la encuesta de GAD3 que refleja un fuerte retroceso del PP desde julio y un crecimiento de Vox en el mismo período y vinculó esos resultados con su cese como portavoz. Recordó que en su momento ya auguró que esa decisión sería «perjudicial para el partido» y señaló que no se plantea dejar el PP aunque «no hay nada permanente».