La moción de censura de Vox inicia este martes su primer trámite

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Europa Press

Madrid 05/10/2020 05:00 h

La Mesa del Congreso analizará en su reunión de este martes la moción de censura presentada por Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Este primer trámite parlamentario consiste en la comprobación de que se cumplen los requisitos formales que exige el reglamento, como la firma de al menos 35 diputados, pero ya podría servir para calcular la fecha de su debate.

Tras admitir a trámite el escrito, la Mesa lo enviará al presidente del Gobierno y a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para que se den por enterados y lo estudien. Además, abrirá un plazo de dos días para dar la oportunidad de presentar mociones con candidatos alternativos, para las que se exigen los mismos requisitos y que, en su caso, se debatirán conjuntamente.

Para dar tiempo a este proceso, la votación de la moción o mociones de censura no podrá tener lugar antes de cinco días desde la presentación del primer escrito. Es decir, se calcula que a finales de la próxima semana la moción de censura ya estará lista para debatirse en el Congreso, pero la fecha dependerá de la Presidencia del Congreso, que actualmente ocupa la socialista Meritxell Batet. Es previsible que la Cámara tenga en cuenta la agenda del Gobierno y que sondee a los principales grupos.Y teniendo en cuenta que el lunes día 12 de octubre es festivo, en la Cámara ven difícil que el debate de la moción de censura de Vox se celebre en esa semana, máxime cuando ya habrá programada una sesión plenaria los días 13 y 14 con su orden del día fijado.

Puede ser la semana del 20

Aunque en el Congreso las cosas pueden cambiar de un día para otro, fuentes parlamentarias ven más factible que el debate sea la semana del 20 de octubre, 21 días después de su presentación. Sería un plazo mayor que la semana escasa que transcurrió en la moción que presentó Pedro Sánchez el 25 de mayo del 2018 y que se votó el 1 de junio. En aquella ocasión, el PP optó por precipitar la fecha convencido de que, tras aprobar los Presupuestos del Gobierno, la censura del PSOE estaba destinada al fracaso. El pronóstico falló, como es sabido.

Más tiempo se tomó el PP de Mariano Rajoy y Ana Pastor con la moción de censura de Pablo Iglesias, que se registró un 19 de mayo y se debatió el 13 de junio, casi un mes después. La iniciativa de Podemos no tenía opciones de prosperar, pues no la apoyaba ni el PSOE, y el PP no tuvo prisa en debatirla. Tampoco la moción de censura de Santiago Abascal tiene visos de salir adelante, pues está muy lejos de recabar la mayoría absoluta (176 votos) que se requiere debido a la falta de apoyo del PP y Ciudadanos y el rechazo del bloque de la investidura que permitió reelegir a Sánchez en enero.

En el PP, Pablo Casado considera que solo va a contribuir a «reforzar» a Sánchez al frente del Ejecutivo y «aglutinar a su mayoría Frankenstein de la investidura», mientras que en Ciudadanos consideran que se trata de «una campaña de márketing puro y duro» que costará dinero a los españoles, restará credibilidad a España y no servirá para cambiar al Gobierno.