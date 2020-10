El Gobierno afronta la crisis institucional más severa de las últimas legislaturas

0

La Voz de Galicia Ramón Gorriarán

Madrid, Colpisa 04/10/2020 05:00 h

No ha cumplido un año, y la convivencia del Gobierno con buena parte del entramado institucional del Estado se ha convertido en un campo minado. Mantiene un indisimulado enfrentamiento con el Consejo General del Poder Judicial; la tirantez caracteriza sus relaciones con la Corona y no acierta a calmar las turbulentas aguas de la Fiscalía. Un clima que podría tener serias consecuencias políticas para Pedro Sánchez si tuviera enfrente una alternativa. Pero la oposición también vive horas bajas acuciada por sus propios problemas.

Salvo alguna escaramuza, la cohabitación del Gobierno con el resto de las instituciones del Estado no ha dado pie en los últimos 40 años a grandes titulares. Pero la intensidad del enfrentamiento con la oposición, que ha colonizado todos los terrenos de la vida pública, y la primera experiencia de un Gobierno de coalición de izquierda ha envenenado esa convivencia. Lo más llamativo, por lo desacostumbrado, es el enrarecimiento de las relaciones con la Corona en un momento especialmente delicado para la Zarzuela por los negocios privados del rey emérito. Unas fricciones que además no son nuevas y cuyo exponente más sensible fue el viaje de Felipe VI y la reina Letizia a Cuba, que el Gobierno decidió que se efectuara al día siguiente de las elecciones generales del 10 de noviembre.

La Moncloa alegó razones de agenda para justificar la fecha, pero el hecho fue que el jefe del Estado se enterara en La Habana que en España había un Gobierno de coalición. Aquello, más algún otro roce, como el de la cumbre mundial del clima en la que el rey apenas tuvo protagonismo, enturbió la relación.

Choque con los jueces

Lo peor, sin embargo, estaba por llegar con la gestión de la Casa del Rey de las actividades financieras de Juan Carlos I y su posterior salida de España. En la Moncloa, pese a estar informada de casi todos los pasos, no gustó. Y tampoco satisfizo la llamada de Felipe VI al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, tras la entrega de despachos de los nuevos jueces. Un acto en Barcelona al que el rey no acudió por decisión «colegiada», según el Gobierno, entre Moncloa y Zarzuela.

Ese incidente agrió más las ya pésimas relaciones entre el Ejecutivo y el gobierno de la judicatura. La renovación de esa institución está bloqueada por el PP, pero el Consejo, aun en funciones, prosigue con los nombramientos en la carrera judicial, sobre todo en el Supremo, un tribunal con notable mayoría conservadora. La composición actual del gobierno de los jueces corresponde a otro momento político, al de la mayoría absoluta del PP tras la victoria de Mariano Rajoy en el 2011. Y sus nombramientos siguen esa estela. Algo que no habría ocurrido si se hubiera renovado a sus vocales a partir de diciembre del 2018, cuando concluyó el mandato.

Si es tensa la relación con el gobierno de los jueces no le va a la zaga el clima en la carrera fiscal. La decisión de Pedro Sánchez de colocar al frente del Ministerio Público a la exministra Dolores Delgado estremeció las crujías de la institución. Pero fue la inopinada irrupción de su número dos, Luis Navajas, para denunciar presiones de fiscales de la derecha para que respaldara las denuncias contra el Gobierno por la gestión de la pandemia del coronavirus, la que afloró la sorda pugna que se libra puertas adentro en la Fiscalía.

Conflicto político con la Comunidad de Madrid y acusaciones al PP de patrimonializar la monarquía

La crisis institucional se ha propagado también a las relaciones del Ejecutivo central con los gobiernos autonómicos, en especial con el de la Comunidad de Madrid. Ambas administraciones libran una batalla sin recato institucional a cuenta de las medidas para combatir la pandemia. La batalla sanitaria ha degenerado en una batalla política con excusas epidemiológicas. Este deterioro de las relaciones institucionales del Gobierno se explica en buena medida por los decibelios que ha alcanzado la dialéctica entre el Ejecutivo y la oposición. Y donde en condiciones normales no debería haber disputas por lo delicado del terreno, ahora las hay.

Como ejemplo de esa complicada y tirante relación política, el Gobierno acusa al PP de patrimonializar la defensa de la monarquía, mientras que los populares reprochan al Ejecutivo que no frene los ataques a la Corona desde las formaciones independentistas y acusan también al propio Sánchez de tolerar ataques directos al jefe del Estado y a la monarquía parlamentaria por parte de ministros de su Gobierno como el de Consumo, Alberto Garzón, o el de Universidades, Manuel Castells, y del propio vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

Unas lecturas de trazo grueso que también se dan con el Consejo del Poder Judicial, la Fiscalía o la Comunidad de Madrid. La prudencia institucional ha desaparecido. También contribuye a este deterioro la existencia de una coalición gubernamental con voces diferenciadas y a veces enfrentadas. Unidas Podemos alimenta el fuego de todos los conflictos, pero sobre todo el de la monarquía. Con el incidente entre el Poder Judicial, el rey y el Gobierno, los morados pusieron su punto de mira en la, a su juicio, falta de neutralidad de la Corona. Los socialistas, en cambio, colocaron el foco sobre Lesmes y su instrumentalización del rey. Es normal, dicen en la Moncloa, porque se trata de un Gobierno de coalición y hay falta de costumbre para enjuiciar sus actuaciones.

Pese al enfado que en Moncloa generó la llamada del monarca a Lesmes, y más aún el hecho de que esta la hiciera pública, el Gobierno ha tratado de sofocar el incendio restando trascendencia a las declaraciones de los ministros de Unidas Podemos y calificando de «llamada de cortesía», como trasladó la propia Casa del Rey, el mensaje de Felipe VI al presidente del CGPJ, aunque dejando claro que esa llamada debió quedar «en el terreno de la discreción».