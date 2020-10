Laura Borràs optará a liderar las listas de JxCat en las elecciones catalanas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cristian Reino

Barcelona / Colpisa 01/10/2020 19:33 h

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, anunció este jueves que se presentará a las primarias de JxCat para la elección del candidato a la presidencia de la Generalitat. Borràs, exconsejera de Cultura de la Generalitat, es la primera dirigente de la formación de Carles Puigdemont que se postula abiertamente para encabezar las listas.

Si Puigdemont decide ser cabeza de cartel, extremo que no ha descartado en los últimos meses, la formación nacionalista deberá elegir el candidato efectivo para que haga tándem con el expresidente. Y es que el eurodiputado no podría optar a presentarse a la investidura ya que no puede regresar a España porque sería detenido y puesto a disposición de la justicia.

Borràs cuenta con el respaldo de Quim Torra, pero tiene el hándicap de la causa penal abierta en el Supremo por presunta corrupción por haber adjudicado contratos presuntamente a dedo cuando dirigía el Instituto de la Letras Catalanas. Los consejeros Damià Calvet, Ramón Tremosa o Jordi Puigneró también aparecen en las quinielas como posibles aspirantes.