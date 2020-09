Vox registra la moción de censura porque «el andamiaje del 78 está en peligro»

0

29/09/2020

Vox ha registrado este martes la moción de censura para poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez y porque «el andamiaje del 78», en alusión a los pactos de la Transición, «está en peligro», ha advertido el portavoz parlamentario de la formación, Iván Espinosa de los Monteros.

«Lo vemos a diario en los pueblos, en el campo... Es un clamor el desasosiego; el andamiaje del 78 está en peligro porque no se había visto nunca semejante ataque: un Gobierno que ataca al rey, que está en contra del cumplimiento de la ley...», ha enumerado Espinosa durante la comparecencia ante la prensa posterior al registro de la moción. La rueda de prensa la ha dado junto al diputado por Barcelona y portavoz adjunto de Vox, Ignacio Garriga, quien será el encargado de defender la pertinencia de la moción.

Espinosa ha explicado que tras Garriga, en el pleno que se convoque para el debate de la moción, tomará la palabra el candidato a presidir el Gobierno, el líder de Vox, Santiago Abascal.

Para este partido, según palabras de su portavoz, el registro de la moción es por «responsabilidad». «La moción es una herramienta que tienen los partidos que piensan que ha llegado el momento, pues nos encontramos en un momento muy grave para nuestra democracia», ha argumentado.

El escrito de la moción cumple los requisitos estipulados por la Constitución y el reglamento del Congreso, a la espera de lo que dictamine la Mesa de la Cámara, encargada de evaluarlo. Lo han presentado una décima parte de los diputados que hay en el Congreso (Vox tiene 52) y hay un candidato a presidir el Gobierno si la moción triunfa. Pero ningún partido con presencia en la Cámara ha avanzado que la vaya a apoyar.

Espinosa ha subrayado que, pese a ello, lo intentarán. «Vox representara el desasosiego de los españoles contra un Gobierno comunista, que va en contra de la corona, que no nos ha hecho caso en absolutamente nada», ha enfatizado. A Espinosa de los Monteros le han preguntado los medios por el rechazo del PP a la moción. «El PP ha dicho que no la apoya, pero su gente está pidiendo que sí; tendrán que pensarlo y explicar por qué no la apoyan», ha sido su respuesta.