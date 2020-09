La sentencia aboca a Cataluña a unas elecciones autonómicas en febrero

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 29/09/2020 05:00 h

La confirmación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia que condena por desobediencia a Joaquim Torra y por tanto lo inhabilita como presidente de la Generalitat abre un período de actos tasado para proceder a su relevo provisional, que acabará con unas elecciones autonómicas en el mes de febrero ante la negativa del independentismo a proceder a la sustitución del gobernante inhabilitado mediante una investidura, como establece el Estatuto de Cataluña. Estos son los plazos y las normas establecidas para ese proceso.

¿Quién tiene que asumir la presidencia de la Generalitat?

La Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno catalana y el reglamento del Parlamento de Cataluña establecen que cuando un presidente es despojado de sus atribuciones por «condena penal firme que conlleve la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos», será el vicepresidente del Gobierno autonómico, en este caso Pere Aragonès, de ERC, quien asuma la presidencia. Además, todos los consejeros pasan desde ese momento a estar en funciones.

¿En qué momento dejó Torra de ser presidente?

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ejecutó ayer mismo la sentencia del Tribunal Supremo e hizo efectiva la inhabilitación de Joaquim Torra como presidente de la Generalitat de Cataluña. Ya no puede, por tanto, convocar unas nuevas elecciones, con las que se especulaba, por lo que ha perdido el control de la situación y el reloj de la política catalana. El Gobierno español tiene ahora que publicar en el Boletín Oficial del Estado el real decreto de inhabilitación. Luego, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) tiene que publicarlo también, reproduciendo el decreto con las firmas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del rey Felipe VI.

Los letrados de la Cámara autonómica consideran que será en ese momento cuando Torra deje de ser presidente. El TSJC ha instado, además, a que se oficie al vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, para que comiencen los trámites para la sustitución interina de Torra.

¿Quién debe aprobar el nombramiento del nuevo presidente?

Existen dudas. El nombramiento debería aprobarse mediante un decreto. Y, en teoría, los decretos solo puede aprobarlos un Gobierno que no esté en funciones. Probablemente Aragonès convoque al Consejo Ejecutivo de la Generalitat y este aprobaría el decreto de su nombramiento.

¿Puede Aragonès convocar elecciones?

No. La legislación catalana establece que en este caso el vicepresidente asume el cargo con la limitación de que no puede disolver el Parlamento autonómico y convocar elecciones. Tampoco puede plantear una cuestión de confianza ni nombrar nuevos consejeros ni destituir a ninguno de los actuales. Aragonès tampoco podría aprobar proyectos de ley y por tanto tampoco sacar adelante unos presupuestos. Sí podría aprobar decretos leyes si se considera que hay necesidad «extraordinaria y urgente». En la práctica, Aragonès y el resto de los consejeros deberán limitarse al despacho de asuntos ordinarios.

¿Hay que investir a un nuevo presidente catalán?

Sí. El nombramiento de Aragonès es provisional. A partir de que la inhabilitación de Torra se publique en el DOGC, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, tiene un plazo de diez días para proponer un candidato y convocar un pleno de investidura. Queda a su criterio decidir si quien se postula tiene o no apoyos suficientes como para proponer su candidatura. La mayoría independentista estudia no presentar ningún candidato, lo que bloquearía ese proceso.

¿Quién puede ser candidato?

Al contrario de lo que ocurre con el candidato a ser investido presidente del Gobierno español, que puede ser cualquier persona, el Estatuto catalán establece que para ser candidato a la investidura de la presidencia de la Generalitat se debe ser diputado del Parlamento autonómico. Algo que cierra la puerta a posibles maniobras del independentismo, como postular como candidato al expresidente Carles Puigdemont o a alguno de los otros fugados de la Justicia. Tampoco puede ser candidato el líder de ERC, Oriol Junqueras, actualmente eurodiputado, aunque se encuentra en prisión condenado por sedición.

¿Qué pasa si nadie logra ser investido?

La ley dice que, una vez que se vota una investidura, si esta resulta fallida se abre un pazo de dos meses tras los que, en caso de que nadie logre ser investido en sucesivas convocatorias, se disolverá el Parlamento autonómico y las elecciones se celebrarían 54 días después de vencido ese plazo.

Pero ¿qué pasa si no hay ningún candidato?

Si Torrent no presenta ningún candidato, en teoría los dos meses de plazo no empezarían a correr. Ante esa posibilidad, los servicios jurídicos de la Cámara catalana establecieron que el presidente del Parlamento autonómico pueda dar inicio a ese plazo de dos meses mediante un acto, que no debería ser obligatoriamente un pleno, en el que se constataría que no hay aspirante. Algo similar a lo que ya ocurrió en el 2003 en la Comunidad de Madrid tras el conocido como tamayazo, que obligó a repetir las elecciones. Entonces fue un dictamen del Consejo de Estado el que permitió establecer el procedimiento. Aun así, para Torrent sería complicado, en caso de que el independentismo no presente aspirante, vetar la candidatura a la investidura de un diputado de otro grupo, como Ciudadanos, que ganó las últimas elecciones en Cataluña, aunque no cuente a priori con los apoyos suficientes

¿En qué fecha podrían celebrarse las nuevas elecciones?

Si se cumplen los plazos establecidos por la ley y, por tanto, se convoca una sesión de investidura, en caso de que nadie resulte elegido en los dos meses siguientes las nuevas elecciones podrían celebrarse el 31 de enero o el 7 de febrero. A esta fecha es a la que apuntan los independentistas. Torra dijo ayer que «dentro de unos meses». En este calendario puede influir, sin embargo, la situación de pandemia que atraviesa España. En el caso de Galicia y el País Vasco, el coronavirus obligó a posponer las elecciones previstas para abril, y finalmente se celebraron en julio.

¿Sigue activo el Parlamento catalán?

Sí. Durante el proceso de sustitución de Torra, y hasta que se convoquen elecciones, el Parlamento autonómico mantiene sus funciones. Podrá, por tanto, seguir tramitando las iniciativas legislativas ya en marcha y convalidar decretos leyes urgentes.