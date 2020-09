Polémica en Zaragoza con Fernando Simón, al que no se nombrará hijo predilecto de la ciudad

0

29/09/2020

Los grupos municipales de PP, Cs y Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza votarán en contra, en sesión plenaria, de la propuesta de Zaragoza en Común (ZeC) del nombramiento del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, como Hijo Predilecto.

Los grupos pactaron por unanimidad iniciar el expediente de las distinciones de la ciudad a la espera de que el viernes, en el pleno, se votasen las propuestas, que el propio gobierno municipal hizo públicas. Aunque en alguna ocasión se ha roto la unanimidad, hay una norma no escrita de respetar las propuestas de los grupos y acordar las distinciones por consenso.

En el comunicado oficial figuraba el nombre de Fernando Simón, que había sido propuesto por Zaragoza en Común (ZEC). La distinción al epidemiólogo generó polémica en las redes y Vox se desmarcó. La calificó de «provocación e insulto a la ciudad» y anunció no solo que votaría en contra, sino que se ausentaría del pleno cuando se leyera la loa al premiado si al final se aprobaba.

Posteriormente, PP y Cs, que gobiernan en el municipio con el apoyo de Vox, decidieron también no apoyar la propuesta de Zaragoza en Común. El PP ha señalado que Simón «no reúne los requisitos y méritos profesionales precisos para recibir esa distinción del Ayuntamiento». Asimismo, Cs ha indicado, también en su cuenta oficial de Twitter, que «esta distinción no responde al sentir de la mayoría de los zaragozanos». Simón, finalmente, no será nombrado Hijo Predilecto de la ciudad.