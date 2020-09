El BNG apoya a Torra y carga contra la Justicia que «actúa por criterios políticos muy poco democráticos»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 29/09/2020 13:21 h

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha expresado su respaldo al ya expresidente catalán Quim Torra tras su condena de inhabilitación y ha acusado a la Justicia de actuar «por criterios políticos muy poco democráticos».

En declaraciones en el Congreso, Rego ha señalado que «no parece concebible» que un tribunal quite la Presidencia elegida democráticamente, dada por las urnas, «y por una cuestión como no retirar la pancarta». Además, no le parece «sensato» que todo el procedimiento haya empezado con la Junta Electoral Central actuando como un tribunal.

Su conclusión es que esta decisión «retrata a la Justicia española, que actúa por criterios políticos muy poco democráticos». «Van ya tres presidentes de la Generalitat que pasan por los tribunales y esto debería hacer reflexionar sobre la calidad de la democracia -sostiene-. Da la impresión de que, cuando los catalanes votan lo que no le gusta a la caverna, se encargan de resolverlo por esta vía».

El BNG es uno de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez y que, en cambio, no quiso firmar el escrito reprochando al PP el bloqueo de la renovación del Consejo de Poder Judicial, y es que, según Rego, su partido lo que quiere es «un modelo diferente» de «democratización del poder judicial» y de transferencia de la justicia, para que los tribunales superiores de las comunidades sean la última instancia en vez del Supremo.