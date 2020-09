El ministro de Justicia insiste en el que el rey no irá a Barcelona por razones de seguridad

0

Redacción 24/09/2020 11:06 h

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dicho este jueves sobre la ausencia por vez primera del rey en la entrega de despacho a los nuevos jueces en Barcelona que «hay momentos en los que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro».

En declaraciones a la cadena SER, Juan Carlos Campo ha estimado que en todo caso «tenemos que dar normalidad a las cosas y quien tenía que tomar esa decisión la ha tomado y se habrá tomado sopesando muchas variables».

«Yo no digo que no tenga trascendencia, lamento que no esté el rey presidiendo un acto que para mí es tan emotivo y me parece importantísimo que esté pero creo que en la ponderación de bienes hay momentos en los que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro», ha recalcado.

El titular de Justicia ha recordado que «en la mente de todos está una serie de circunstancias y variables que podrían cuestionar cosas, la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger las instituciones, y la monarquía lo es, y hay todo un paquete de razones que han aconsejado tomar esa decisión y está bien tomada». No obstante, ha aclarado que esta decisión no supone la ruptura de la presencia del rey en actos oficiales.