Cuca Gamarra: «Creo en el presidente Mariano Rajoy. Es un hombre honorable»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Nuria Vega

Colpisa | Madrid 20/09/2020 05:00 h

Se cumple un mes de la designación de Cuca Gamarra (Logroño, 1974) como portavoz del PP en el Congreso. Su nombramiento y el cese de Cayetana Álvarez de Toledo se acogieron en el partido como el ascenso de perfiles «más atractivos para el centro electoral».

-¿Es, como dicen, Cuca Gamarra una apuesta por la moderación?

-Formo parte de una renovación que el presidente Casado ha considerado necesaria para este momento. Ha sido una apuesta por equipos más gestores cuando la sociedad necesita respuestas y una alternativa clara.

-Tras la destitución de Álvarez de Toledo, dijo que no habría reaccionado como ella. Más allá de estilos, ¿goza la portavoz del PP en el Congreso de autonomía?

-Lo importante no es el yo. Un grupo parlamentario es un nosotros centrado en los problemas de los españoles. Y a los españoles no les importan las cuestiones internas.

-Cuando estos días sigue la instrucción del caso Kitchen, ¿le preocupa lo que lee?

-Evidentemente, lo leo y lo sigo. Pero tengo la tranquilidad de saber que el PP y el presidente Casado tienen un compromiso firme con la transparencia y con que este partido tomará decisiones, si es necesario tomarlas, en el momento oportuno.

-El PP, por ahora, no ha apuntado a la suspensión de militancia de Jorge Fernández Díaz. ¿Debería el exministro del Interior apartarse?

-El partido está tomando y tomará las decisiones que correspondan en cada momento, basadas en la ejemplaridad y también en la presunción de inocencia.

-¿Hay temor a que Mariano Rajoy pudiera estar al tanto de la presunta operación de espionaje a Luis Bárcenas?

-No tenemos ninguna preocupación en ese sentido. Yo no la tengo.

-¿Expresaría su confianza en el expresidente del Gobierno?

-Sí, creo en el presidente Rajoy y he creído siempre. Creo que es un hombre honorable, a pesar de que haya sufrido una moción de censura injusta, como quedó demostrado posteriormente.

-¿Necesita el PP romper con la etapa anterior para liberarse del lastre de los casos de corrupción?

-Esta es una nueva dirección. Fue la encomienda que la militancia hizo a Pablo Casado y creo que esta dirección está dando muestra de ello.

-PSOE y Unidas Podemos han impulsado una comisión de investigación sobre 'Kitchen'. ¿Votará el PP en contra o se abstendrá?

-Es una comisión posterior a que los partidos del Gobierno hayan rechazado otra, la que afecta a Podemos, que hace referencia, además, a responsabilidades, dentro de esa causa penal que está abierta por financiación ilegal, de quien hoy es vicepresidente del Gobierno. Y eso tiene una gravedad absoluta. No asumen ninguna responsabilidad, pero sí promueven la persecución a la oposición en una estrategia clara por intentar ocultar lo que está pasando: una crisis sanitaria y económica como no hemos vivido nunca.

-¿Pero el PP baraja la posibilidad de abstenerse?

-Las comisiones de investigación deben tener como requisito el interés público. ¿Justifica el interés público abrir una comisión de investigación parlamentaria, política, en relación a personas que no están en política? Conviene recordar que el PSOE llegó al Gobierno a través de una moción de censura supuestamente presentada por la exigencia de responsabilidades políticas. Responsabilidades que estarían ya sobradamente exigidas.

-Entonces, ¿el no del PP será rotundo?

-Nosotros no vamos a apoyar esa comisión de investigación.

-Pero no me dice nada de una posible abstención...

-No vamos a apoyar la comisión, que creo que es lo importante.

-¿Les habría gustado que Ciudadanos no hubiese anunciado su respaldo?

-Evidentemente, con este criterio, no tiene ningún sentido que apoyen ese planteamiento.

-¿Veremos al PP accediendo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial?

-Hemos sido claros. A lo que sí estamos dispuestos es a llevar a cabo una despolitización de los órganos de gobierno del poder judicial.

-No habrá acuerdo sobre Presupuestos. ¿Debería su partido entrar en la negociación e intentar condicionar las cuentas?

-Esta es una estrategia más de trileros a las que nos tiene habituados el señor Sánchez, que es un especialista en mentirnos a todos de manera simultánea. Se habla de unos Presupuestos que ni tan siquiera existen. Y pedir el apoyo a un partido que es la alternativa es querer distraer la atención de las negociaciones que sí se están llevando a cabo. Está quedando claro quiénes son los auténticos socios que tiene Sánchez, los de la investidura: Bildu, Esquerra...

-Si el Gobierno apuesta por la vía de Ciudadanos, ¿es posible que el PP se siente a negociar?

-Es que el PP es la alternativa. Y España necesita una alternativa. Eso fortalece la democracia. No hay que olvidar que un Presupuesto es el reflejo contable de un proyecto político. Por tanto, serán las cuentas que avalen una política socialista y comunista.

-¿Presionan los empresarios al PP para que llegue a acuerdos?

-Nosotros somos un partido libre y que toma sus propias decisiones. Lo hacemos con el compromiso que tenemos con los españoles y el tejido económico y empresarial. La recuperación vendrá de unas políticas que están en las antípodas de las que practican el PSOE y los comunistas. Por eso hemos registrado una iniciativa que busca la ampliación de los préstamos ICO. Y vamos a registrar otra que plantea la extensión de los ERTE a todos los sectores en tanto en cuanto dure esta situación económica.

-¿Han iniciado contactos para buscar apoyos a la comisión de investigación que proponen sobre la gestión de la epidemia?

-Sí, hay contactos. No puede ser que España sea el único país de Europa que no audita qué ha pasado en la pandemia en términos sanitarios. Y que, además, tengamos un Gobierno que no quiera conocer la verdad, que no quiera asumir responsabilidades y buscar los agujeros de esta gestión que ha sido nefasta y negligente.

-¿Quiere decir que debería haber dimisiones en el Ejecutivo?

-Sin duda alguna, tendrían que haberse producido ya. Evidentemente, el gran peso lo ha llevado el Ministerio de Sanidad, pero si analizamos la vuelta al colegio, los españoles han visto cómo el Ministerio de Educación dio la espalda a las comunidades.

-¿Cree que deben dimitir ministros como Salvador Illa o Isabel Celaá?

-En esos departamentos tendrían que haberse asumido responsabilidades que no se han asumido.

-¿Y en las comunidades? Algunas, como la de Madrid, están gobernadas por el PP.

-Creo que si se analiza objetivamente, las comunidades autónomas han asumido más responsabilidades de las que les correspondía ante la desaparición del Gobierno.

-¿No hay un riesgo de que la ciudadanía vea esto como una batalla de comisiones de investigación de ida y vuelta?

-Estoy convencida de que los españoles quieren que se audite la gestión de la pandemia.

-De lo que el PP se ha desmarcado es de la moción de censura de Vox. ¿Votarán en contra?

-Lo que hemos dicho es que no la vamos a apoyar. No es el momento de una moción. Igual que cuestionamos las cortinas de humo que promueve Moncloa, decimos que la oposición tiene que estar a la altura. Además, no puede salir, no dan los números.

-¿Se prepara para una legislatura breve?

-Soy la portavoz del principal partido de la oposición, que trabaja para que pueda haber un cambio de Gobierno cuanto antes y Pablo Casado sea el próximo presidente de España.

-¿Le gustaría una convocatoria anticipada de elecciones?

-Creo que cuanto antes se cambie el Gobierno, mejor, porque será mejor para los españoles.