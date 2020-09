Rufián acusa a Torra de torpedear la mesa de diálogo

0

La Voz de Galicia

Madrid | La Voz 16/09/2020

Rufián acusa a Torra y a los posconvergentes de torpedear una nueva reunión de la llamada mesa de diálogo. El portavoz de ERC en la Cámara Baja eludió referirse directamente al presidente catalán, pero fue muy claro en su explicación de los motivos por los que hasta el momento no se ha podido celebrar una segunda reunión del foro pactado por los secesionistas con Sánchez a cambio de facilitar su investidura.

«Somos dos gobiernos y cuatro partidos. Todo el mundo puede llegar a entender por qué no se ha convocado. El presidente Sánchez nos ha dicho que por ellos no será, por Podemos no será, por nosotros tampoco. Nos queda uno», afirmó este miércoles en declaraciones a TVE minutos antes de que diese comienzo la sesión de control al Gobierno en el Congreso. No obstante, Rufián evitó echar más leña al fuego alimentado por las enormes diferencias que separan a las dos principales fuerzas políticas secesionistas en Cataluña. «Habrá más oportunidades, no hay que empezar a acusarnos los unos a los otros, lo importante es que se convoque», dijo.