Dimite la jefa de Gabinete de Grande-Marlaska disconforme con el caso De los Cobos

Sánchez le apoya y vincula el acoso a que está desmontando la «policía patriótica»

«Váyase». «Dimita». «Está acabo». «Es inmoral». El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pasó ayer por una de las pruebas más duras que se recuerdan en el Congreso. Acosado por la oposición en el debate sobre la prórroga del estado de alarma, en la sesión de control y en una interpelación urgente sobre la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos por entregar el informe de la Guardia Civil a la jueza que investiga el 8M, acabó refugiándose en el argumento de que no fue él quien tomó esa decisión. «No voy a dimitir, no he cometido ninguna ilegalidad, ni yo ni me equipo. Yo no he cesado al señor Pérez de los Cobos, sino que ha sido el secretario de Estado a propuesta de la directora de la Guardia Civil», señaló, eludiendo toda responsabilidad.

