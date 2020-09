Casado y Arrimadas presionan a Sánchez: «¿Qué va a hacer si imputan al señor Iglesias?»

0

Hasta en dos ocasiones le preguntaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si mantendría Pablo Iglesias como vicepresidente del Ejecutivo en caso de que finalmente sea imputado a consecuencia de la supuesta financiación irregular de Podemos. «¿Le cesará si es imputado el señor Iglesias o unirá su destino a él? ¡Conteste!», exigió Pablo Casado. Instantes después fue la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. «¿Qué va hacer si imputan al señor Iglesias? ¿Le va a mantener?», cuestionó. Ni a uno ni a otra. Sánchez eludió responder, y en ambas ocasiones se limitó a mostrar «el compromiso del Gobierno y de las dos formaciones que lo sustentan es claro», recordando que su llegada al poder se efectuó mediante una moción de censura que derrotó a un Ejecutivo «que cometía un delito para tapar otro».

La habitual refriega política de los miércoles entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso empezó por la crisis social y económica que afronta el país tras el golpe de la pandemia. Pero pronto se trasladó todo al campo de la corrupción. El jefe de la oposición cargó contra la coalición por «su pésima gestión» de la pandemia, «solo Perú está peor», dijo, tirando de datos de la OCDE. Y acusó a Sánchez de estar promoviendo medidas que atentarán contra funcionarios, trabajadores, autónomos o pensionistas, al tiempo que negocia unos Presupuestos con «batasunos y separatistas». Sánchez negó la mayor, e inmediatamente después se lanzó al cuello de Casado sirviéndose de la operación Kitchen, en la que se investiga un supuesto uso partidista de la Policía del anterior Gobierno, a lo que el presidente del PP respondió: «¿Cómo pretende juzgar lo que pasó hace 80 años y pretende tapar lo que pasó hace 80 días?», dijo. Parecía una clara referencia a la decisión de ayer del Congreso para crear una comisión de investigación sobre la Kitchen, pero que pocos días antes, con los votos del PSOE y Podemos, impidió la constitución de una similar para indagar en el supuesto caso de financiación irregular de Podemos. Casado también afeó a Sánchez su empleo de la Fiscalía General del Estado como «comisaria política».

García-Egea a Iglesias: «¿Usted ha sido alguna vez ocupa?»

Pocos minutos después, llegó el choque entre el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. La pregunta registrada por el dirigente popular era sobre una reforma de la ley de ocupación que promueve su partido. «¿Usted ha sido alguna vez ocupa? Y no me refiero al último año en a Moncloa», dijo. «Si está ahí sentado es porque Sánchez necesita un monaguillo para esta misa, y de paso le hace el trabajo sucio con Bildu. Viendo los escándalos que acechan a usted y a su Gobierno, Maxim Huerta no debe entender nada desde su casa», dijo, en referencia al ministro de Cultura cesado a los pocos días de que Sánchez conformase su primer Gobierno.