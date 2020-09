Vox se queda solo en su intento de ilegalizar a las fuerzas políticas independentistas

0

La Voz de Galicia G. B.

Madrid / La Voz 15/09/2020 20:32 h

Vox se quedó solo este martes en el Congreso en su intento de ilegalizar a las fuerzas políticas que cuestionen la «indisoluble unidad de España». PP y Ciudadanos se abstuvieron pese a sus críticas a las formaciones independentistas. «Se puede defender cualquier idea, pero no a través de cualquier método», sostuvo el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro, que señaló que «no hay democracia sin pluralismo. El portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, indicó que su grupo no es partidario «de ilegalizar ideas» pero sí de combatir «las conductas violentas, que favorecen el odio o la separación». «Quieren eliminar políticamente a todos los que no piensan como ustedes», dijo el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, quien, al igual que el resto de portavoces nacionalistas e independentistas, acusó a Vox de antidemocrático. Iván Espinosa de los Monteros defendió la propuesta de su partido afirmando que el independentismo es contrario a los principios democráticos fundamentales.