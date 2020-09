Un senador popular declarará como investigado por prevaricación en la trama Púnica

0

La Voz de Galicia G. B.

Madrid / Colpisa 15/09/2020 05:00 h

El senador del Grupo Popular y diputado autonómico madrileño David Erguido acudirá a declarar voluntariamente en el caso Púnica como imputado por prevaricación «a pesar de que no estar obligado a hacerlo», según aseguraron fuentes del partido a Europa Press. El juez de la Audiencia Nacional que instruye la macrocausa citó en calidad de investigado a Erguido en el marco de la pieza separada número 7 relativa a contratos con la empresa Waiter Music, administrada por el ya investigado José Luis Huerta Valbuena, para el desarrollo de actividades lúdicas en distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. De no haber accedido a declarar, se habrían abierto los trámites para valorar la procedencia de elevar exposición razonada sobre Erguido ante el Tribunal Supremo. El senador, designado por la Asamblea de Madrid, coincidió con Pablo Casado cuando ambos eran diputados autonómicos en Madrid con Esperanza Aguirre. El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, indicó que la Fiscalía Anticorrupción ya había señalado al senador madrileño como autor de delitos de «malversación, cohecho y prevaricación» por el supuesto desvío de fondos públicos para costear fiestas privadas cuando era teniente de alcalde en la localidad madrileña de Algete. En los contratos con Waiter Music intermediaba Francisco Granados, principal implicado en la trama Púnica y ex secretario general del PP de Madrid con esperanza Aguirre.