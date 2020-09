Torra usa su discurso de la Diada para exigirle al rey disculpas por la ejecución de Companys en 1940

0

La Voz de Galicia

10/09/2020

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, llamó este jueves a los ciudadanos a persistir en el combate contra España para lograr la república en Cataluña. En el discurso institucional con motivo de la Diada, el jefe del Ejecutivo catalán trató de avivar la llama independentista en un momento de fuerte división en el movimiento.

Torra emplazó a los catalanes a librar dos batallas: la de la libertad contra una España «autoritaria y vengativa» y la de la lucha contra el coronavirus. En el octogésimo aniversario del fusilamiento del presidente Lluís Companys por el régimen franquista, el mandatario trazó un paralelismo entre los presos y exiliados de la dictadura y los independentistas encarcelados por su desafío al Estado en el 2017. En este sentido, exigió al Gobierno central «un acto solemne» en el que el rey y el presidente del Gobierno pidan «disculpas públicamente» por el fusilamiento de Companys en 1940 y por los miles de catalanes muertos. «España no ha asumido su responsabilidad ni ha pedido disculpas al pueblo catalán», dijo.

Cataluña celebra este viernes la Diada, marcada por el coronavirus, por la obstinación de la ANC de mantener las concentraciones a pesar de las recomendaciones sanitarias y también por la cercanía de las elecciones en caso de que Torra sea inhabilitado. El Tribunal Supremo revisará la próxima semana la condena del presidente catalán y su discurso de este jueves anticipa que no se quedará de brazos cruzados si se confirma la sentencia. Carles Puigdemont le instó a tratar de agotar la legislatura, mientras que Esquerra le emplazó a convocar elecciones antes de que haya pronunciamiento del Supremo.

No acatar la inhabilitación

«Creo que no sería correcto que planteasen otro candidato. Creo que tiene que haber consenso entre todos de que una manera de no acatar esta inhabilitación es no presentar un candidato alternativo para intentar que el tiempo que falte hasta diciembre del 2021 haya una nueva presidencia», ha zanjado el expresidente.

Puigdemont ha subrayado que sobre el vicepresidente Pere Aragonès no recaería una presidencia interina, sino que «sería un vicepresidente que asume unas determinadas funciones de la presidencia en el contexto de un Gobierno catalán que está técnicamente en funciones». Aragonès ha respondido diciendo que «si debe haber una interinidad, que sea breve».

Entretanto, el pleno del Parlamento autonómico rechazó este jueves una moción presentada por el PSC que instaba al presidente de la Generalitat a convocar elecciones autonómicas en Cataluña «con la máxima celeridad» posible. La moción ha contado con los votos favorables del PP, del PSC y de los comunes; y los votos en contra de JxCat y ERC; y las abstenciones de la CUP y de Cs.

La pandemia ha trastocado la jornada. El Gobierno catalán ha suspendido casi todos los actos oficiales, salvo la ofrenda floral a la estatua de Rafael Casanova. Òmnium Cultural ha cancelado por primera vez en 20 años la fiesta por la libertad. La ANC es la única entidad que mantiene la agenda. Eso sí, la manifestación independentista no tiene nada que ver con la de otros años. En vez de una gran movilización multitudinaria, ha optado por convocar concentraciones de unas mil personas frente a edificios de la Administración del Estado.