Oposición, sindicatos policiales y víctimas del terrorismo reprochan a Sánchez su pésame por el suicidio de un etarra en la cárcel

09/09/2020 16:18 h

Los líderes del PP, Pablo Casado; de Vox, Santiago Abascal, y de Ciudadanos, Inés Arrimadas, así como el diputado de UPN Carlos García Adanero han afeado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que mostrara su pésame por el suicidio del etarra Igor González en la cárcel guipuzcoana de Martutene, según informa Europa Press.

El episodio tuvo lugar este martes en el pleno del Senado, cuando Sánchez lamentó «profundamente» el «suicidio» de este preso de la organización terrorista ETA después de que el representante de Bildu Gorka Elejabarrieta hubiese hecho mención a su fallecimiento para pedir al Gobierno una actualización de la política penitenciaria.

Los líderes de la oposición no han pasado por alto estas palabras de Sánchez y han aprovechado la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles para reprocharle su pesar por la muerte de un etarra. Casado lo ha hecho entre las críticas al Gobierno por su actuación durante las últimas semanas pese a que el PP lleva seis meses «tendiendo la mano». «Y ahora condena la muerte de etarras», ha lamentado.

El secretario general de los 'populares' también ha aprovechado el asunto para recordar al presidente que «ETA es una banda terrorista, no una banda de música». «Le gusta insultar al PP pero a sus socios le cuesta describirlos», ha acusado.

«Cómplices de la investidura»

Por su parte, el líder de Vox ha hecho referencia al asunto durante su rifirrafe con el jefe del Ejecutivo, reprochándole el pésame por la muerte de «uno de sus cómplices de investidura» después de una vida dedicada «al terrorismo».

Tampoco ha pasado por alto el tema la líder de Ciudadanos. Pese a que su pregunta iba dirigida a la ministra de Educación, Isabel Celaá, Arrimadas ha aprovechado para pedir al Gobierno «más empatía» con las víctimas de ETA que con «sus verdugos», algo que cree que les debería dar «vergüenza».

Y en otro momento del pleno, los reproches han llegado desde UPN, cuyo diputado Carlos Garcia Adanero considera que el presidente del Gobierno «humilló a las víctimas del terrorismo» al identificar a los etarras como «presos vascos», como si fueran «una banda de atracadores». A su juicio, Sánchez debe rectificar y dejar claro que ETA es una banda terrorista que ha asesinado.

Críticas de policías y guardias civiles

Asociaciones de guardias civiles y sindicatos policiales han mostrado su «honda decepción» con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no poner remedio a su tasa de suicidios y, sin embargo, lamentar profundamente el martes en el Senado el suicidio en la cárcel del preso de ETA Igor González Sola, lo que algunos interpretan como una muestra de que se «arrodilla» para seguir en Moncloa «a cualquier precio», según recoge Europa Press.

El sindicato mayoritario en la Policía, JUPOL, ha afeado el «doble rasero» y la «falta de moral» del presidente del Gobierno, «que lamenta el suicidio de un etarra y olvida a los policías y guardias civiles que se quitan la vida por estrés y angustia laboral».

Para el secretario general de JUPOL, José María García, las palabras de Sánchez muestran una «falta de respeto total y absoluta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hacia la ciudadanía en general e incluso hacia los compañeros de partido que fueron cruelmente asesinados por ETA». «No se puede estar en la Moncloa a cualquier precio y pactar con terroristas nunca puede derivar en consecuencias positivas para España», ha añadido.

«Arrodillado ante el mismísimo Otegi»

En un comunicado junto a la plataforma Jusapol y JUCIL, su marca en la Guardia Civil, estas organizaciones han censurado el «cinismo» de Sánchez, al que ven «sumiso» y «arrodillado ante el mismísimo Otegi y quienes siempre han intentando destruir España».

AUGC, la asociación mayoritaria en la Guardia Civil, ha mostrado su «honda decepción» en otro comunicado porque el Gobierno, «al igual que los anteriores», no adopta «de una vez por todas un protocolo riguroso que aborde esta lacra». Se trata de una problemática que tanto asociaciones del Instituto Armado como sindicatos de la Policía Nacional han pedido reiteradamente que se aborde al entender que los planes en marcha no son efectivos.

«En la Guardia Civil, raro es el mes en el que no hemos sufrido una muerte por este motivo», asegura AUGC, que señala que el promedio es que un agente se quite la vida cada 26 días. «Se trata del gran drama en una de las instituciones más valoradas por los españoles», enfatizan. La asociación pide atención psicológica que no dependa de la escala de mandos, armeros en todas las unidades o bajas que no repercutan en la vida laboral.

Otra asociación profesional, APROGC, también ha respondido en Twitter a las palabras de Sánchez del martes en el Senado que han sido criticadas por asociaciones de víctimas del terrorismo.

Reproches de las víctimas de ETA

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha señalado este miércoles que le parecen «impropias de un presidente del Gobierno» las palabras pronunciadas el martes por Pedro Sánchez en el Senado lamentando el suicidio en prisión del etarra Igor González, así como el uso del lenguaje para hablar de presos vascos o banda, sin añadir el término terrorista.

«Desde la AVT rechazamos las palabras de @sanchezcastejon lamentando la muerte de un terrorista y las consideramos impropias para un presidente del Gobierno», ha señalado esta asociación en un hilo en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.

La asociación también se ha referido a las expresiones utilizadas en el Senado por Sánchez. «Denunciamos el lenguaje utilizado por el presidente del Gobierno refiriéndose a 'presos vascos' en lugar de presos etarras o terroristas, y 'la banda ETA' en vez de organización terrorista. Siempre hemos reivindicado la importancia del lenguaje para la deslegitimación del terrorismo y hemos denunciado ciertas expresiones que lo único que pretenden es blanquear el pasado terrorista de ETA».

La AVT ha sostenido que mientras el jefe del Ejecutivo mostraba su preocupación por este suicidio mantiene el «desprecio» a la asociación mayoritaria de víctimas que el pasado 8 de enero le solicitó una reunión. «Seguimos a la espera», ha recordado la organización que preside Maite Araluce.

Disculpas y rectificación

Las palabras de Sánchez lamentando profundamente la muerte en la prisión de Martutene de Igor González también han sido objeto de crítica por parte de la asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero. En este caso, piden que se retiren del Diario de Sesiones del Senado, así como unas disculpas públicas del presidente del Gobierno que den paso a unas declaraciones en las que «sin grises ni matices» muestre que está con las víctimas.

Dignidad y Justicia sostiene que las palabras de Sánchez «avergüenzan». «La equidistancia que muestra el presidente del Gobierno con las víctimas del terrorismo es enorme y pasará a la historia por ser el primer presidente del Gobierno de España en mostrar condolencias por el fallecimiento de un terrorista y banalizar el terror de ETA refiriéndose a ellos como 'la banda ETA».

Este miércoles, en el Congreso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha remitido a las cifras que ofreció el martes Sánchez para sostener que el protocolo antisuicidios en las prisiones es efectivo, aunque ha prometido que se revisará tras la muerte de Igor González.

En respuesta a EH Bildu, Grande-Marlaska ha defendido que Instituciones Penitenciarias actúa de forma individualizada, recordando que en dos años se han trasladado de prisión o progresado de grado -«siempre con control judicial»- a 90 presos de la banda terrorista ETA.