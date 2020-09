Iglesias exhibe sus diferencias con Sánchez tras ser apartado de la negociación sobre Bankia

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

08/09/2020 19:05 h

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de economía, Nadia Calviño, de ocultar al vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, las conversaciones y negociaciones mantenidas para la fusión de Bankia y CaixaBank ha agravado las diferencias en el Gobierno de coalición. Iglesias no oculta su malestar por esta marginación, que se suma a la que se produjo con la salida del rey emérito Juan Carlos I. Y, para tratar de buscar un espacio propio, además de airear esas diferencias en público, multiplica las críticas a ministros socialistas.

Iglesias reveló ayer que mantuvo «una discusión fuerte» con Sánchez por no informarle de «la huida» del anterior jefe del Estado, que consideró «una vergüenza para España», pese a que Sánchez apoyó esa decisión. Según el líder de Podemos, el jefe del Gobierno se disculpó con él tras manifestarle su enfado. «Eso le engrandece», señaló Iglesias.

Críticas al ministro Escrivá

El número tres del Gobierno no quiso valorar, sin embargo, que Sánchez y Calviño le ocultaran todo lo relativo a la fusión de Bankia y CaixaBank. En este caso, prefirió «no hablar en los medios por responsabilidad», aunque dejó ver también su malestar con Sánchez al asegurar que «lo que le tenga que decir se lo voy a decir al presidente». «Y lo mismo para el resto de ministros», añadió. Pese a esta última afirmación, cargó contra el responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, afirmando que «las dificultades técnicas no pueden ser excusa» para no reconocer bajas remuneradas a los padres con hijos que tengan que hacer cuarentena sin estar contagiados por el covid-19. Y culpó también a Escrivá del retraso en la concesión del ingreso mínimo vital. «Lo que no podemos decir los miembros de un Gobierno es: no mire, yo tengo un sueldo de ministro y vivo en la gloria; usted espérese porque esto técnicamente es muy complicado. No podemos poner excusas, tenemos que correr», señaló, en referencia a la insistencia de Escrivá en la complejidad del proceso implantado

Iglesias cuestionó además que Sánchez y los ministros socialistas insistan en pactar los presupuestos con Ciudadanos. «Pensar que se pueden sacar con una mayoría distinta a la investidura creo, por no engañar a nadie, que no es real», señaló. Advirtió de que el PSOE «puede hablar de lo que quiera con quien quiera», pero el «diálogo» sobre los presupuestos lo llevan la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado sobre Derechos Sociales, Nacho Álvarez, de Unidas Podemos.

Presupuestos antes de fin de año

Las declaraciones de Iglesias reflejan la fuerte tensión que se vive en el Gobierno. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, eludió contestarle directamente, pero le recordó la obligación de «guardar el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros» y también, en relación al rey emérito, que «la obligación del Gobierno de sostener el orden constitucional de manera completamente contundente». La titular de Hacienda, María Jesús Montero, respondió también a Iglesias que la mayoría de investidura debe ser ampliada «al resto del arco parlamentario, incluido el PP» y que «no es momento de vetos ni de trincheras». En el mismo sentido se manifestó luego en el Senado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ignoró las reivindicaciones de Iglesias y defendió unos presupuestos «con el mayor apoyo y sin exclusiones» La ministra Montero confirmó, en todo caso, que el Gobierno piensa aprobar los presupuestos antes de que concluya el año 2020.