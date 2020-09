Los partidos mueven ficha antes de la negociación de las cuentas, que el Gobierno fía a dos vías: la de Ciudadanos y la de ERC

0

El trabajo será arduo, pero todo indica que Pedro Sánchez tiene posibilidades reales de sacar adelante los presupuestos del 2021 y, por extensión, garantizar buena parte de la legislatura. La disposición de Ciudadanos a consensuar las cuentas y la puerta abierta que ha dejado Esquerra si se cumplen algunas condiciones muestran dos posibles vías de negociación.

Unidas Podemos prefiere la suma de Esquerra y el resto de socios que hicieron viable la investidura de Sánchez. Esa mayoría, sin embargo, no se ha mostrado cohesionada en el último año. Y en la parte socialista se tienen muy en cuenta la presión preelectoral en Cataluña y el recuerdo del alejamiento en el 2019, que derivó en elecciones generales.

De momento, lo que el Gobierno ha procurado esta semana es no taponar ese camino. El compromiso de Sánchez con Gabriel Rufián para convocar en septiembre una nueva reunión de la mesa entre el Ejecutivo y la Generalitat busca, precisamente, mantener abiertos todos los cauces de diálogo. Y eso que Rufián dejó el jueves claro que no con Ciudadanos. O el uno o el otro. Sin embargo, el PSOE no quiere descartar a Cs, cuya presencia no ha espantado a todos los socios de investidura ni la dirección de Inés Arrimadas ha visto en el diálogo con la Generalitat motivo de ruptura de las conversaciones.

Así, puede haber una mayoría que incluya a algunas de las fuerzas políticas que respaldaron en enero a Sánchez. Ni el PNV ni aliados como Compromís o Más País han manifestado vetos. Si PSOE y Podemos contaran con Cs, PNV, Compromís, Más País y dos votos más de alguna fuerza minoritaria, como Nueva Canarias, el Partido Regionalista de Cantabria o Teruel Existe, las cuentas saldrían.

Si Podemos quiere dejar claro que el proyecto es tan suyo como del PSOE; Cs quiere contribuir; el PNV, mantener sus pactos; y Compromís y Más País, que sean progresistas; y ERC empuñar el diálogo. En realidad, hay un interés bastante extendido en que, sea cual sea el camino del Gobierno, las cuentas vean la luz. Lo contrario significaría una convocatoria anticipada de las elecciones. Eso no interesa a ningún partido, ni al PP siquiera.