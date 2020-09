El mandato de Torra llega a su fin sin que haya convocado a los catalanes a las urnas

0

La Voz de Galicia

Barcelona 06/09/2020

Sus socios lo tienen claro. Quim Torra será inhabilitado y será desposeído de la Presidencia de la Generalitat no por haber protagonizado una «hazaña histórica», según fuentes de Esquerra, sino por haberse resistido a descolgar una pancarta, que finalmente acabó retirando. Quim Torra lleva casi dos años y medio al frente de la Generalitat, pero su mandato, que será recordado por las batallas de los lazos amarillos, ha llegado a su fin. El día 17, el jefe del Ejecutivo catalán será juzgado en el Tribunal Supremo por un delito de desobediencia, que de confirmarse provocaría su inhabilitación. La sentencia podría conocerse en pocas semanas. Seis días después de su cita en el alto tribunal, tiene un segundo juicio, por una causa similar.

Por primera vez desde que arrancó el desafío secesionista, en el 2012, la Diada del 11S no marcará este año el inicio del curso político catalán. La cita que da el pistoletazo de salida es la vista contra Torra en el Tribunal Supremo. El presidente de la Generalitat vive, previsiblemente, sus últimas semanas en el cargo. Sin embargo, eso no quiere decir que las elecciones estén a la vuelta de la esquina. Ya no.

Torra cesó el jueves pasado a tres de sus consejeros (Empresa, Interior y Cultura) y remodeló su Ejecutivo con vistas a estirar la legislatura. En enero, dio su mandato por agotado y anunció que convocaría elecciones en cuanto en abril la Cámara catalana aprobara los presupuestos. Poco después estalló la pandemia y el anuncio electoral se quedó en un cajón. El mandatario nacionalista quería fijar ya la fecha para octubre, pero Puigdemont y los pesos pesados de JxCat lo convencieron para que pisara el freno. Junts necesita tiempo para cuajar como nueva fuerza política. El proceso de fundación acaba el 3 de octubre.

En Esquerra le piden casi a diario que convoque elecciones antes de que el Supremo lo condene. La formación republicana dirige las tres áreas más delicadas en estos momentos (Economía, Sanidad y Educación) y el desgaste por el virus puede ser enorme. Los de Oriol Junqueras creen que Torra intentará el choque contra el Estado hasta su último día en el despacho del Palau.

Junqueras avisó días atrás que esa estrategia está, a día de hoy, llamada al fracaso. En JxCat, en cambio, creen que es la que les puede permitir revalidar la victoria electoral frente a los republicanos, aunque las encuestas digan a día de hoy lo contrario. Esa «confrontación inteligente» (el concepto es de Puigdemont), según apuntan fuentes independentistas, podría manifestarse en forma de desobediencia a la condena del Supremo. Algún tipo de encastillamiento en el Palau o impulsar una votación en el Parlamento autonómico para buscar las cosquillas a ERC y vender «victimismo» en las elecciones. Unos comicios que se celebrarán con el secesionismo muy dividido: JxCat, ERC, CUP, PDECat, PNC. En Esquerra temen además que Torra no ha dicho aún su última palabra en lo que a la crisis de gobierno se refiere. El jueves purgó al PDECat y se cobró antiguas venganzas.

Fuentes próximas al vicepresidente Pere Aragonès apuntan a una posible sesión de investidura para elegir a un presidente alternativo, a pesar de que el actual pidió a las fuerzas secesionistas que no lo hagan, y sospechan además una nueva crisis en el Ejecutivo, para nombrar a un vicepresidente de JxCat, que asumiría el mando tras la inhabilitación, para que no lo hiciera Aragonès, de ERC. Esa Presidencia sin atribuciones no permite convocar elecciones.

Si Torra es inhabilitado, Aragonès pilotaría el Gobierno hasta que la Cámara presente un candidato. Si no lo hace en dos meses, se disolvería y las elecciones se celebrarían 54 días después, al rededor de marzo o abril. Salvo que Torra aproveche la celebración del debate de política general, entre el 16 y 18 de septiembre (el 17 acude al Supremo), para llamar a las urnas. En ese supuesto, las elecciones serían en noviembre.

Presupuestos del Estado

Septiembre y otoño siempre llegan cargados de fechas en el escenario político catalán. Pedro Sánchez y Gabriel Rufián añadieron la semana pasada una más: acordaron retomar la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán. Sería la segunda, tras la de febrero. Presión para Torra, que nunca ha tenido mucho interés en este foro. JxCat aboga por una «confrontación inteligente» con el Estado y Esquerra contrapone una «negociación inteligente».