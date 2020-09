Un juez enmienda al Ministerio del Interior y deja en semilibertad a Urdangarin

0

Mateo Balín

Madrid / Colpisa 04/09/2020

Iñaki Urdangarin entró en la prisión abulense de Brieva en junio del 2018 para cumplir una condena de cinco años y 10 meses por el caso Nóos. Han transcurrido desde entonces dos años y dos meses, menos de la mitad de la condena, pero el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número uno de Castilla y León resolvió este jueves que ya está en condiciones de progresar al tercer grado. Una clasificación que le permitiría estar en un régimen de semilibertad.

La decisión del juez Florencio de Marcos de estimar el recurso del marido de la infanta Cristina supone una enmienda a la negativa de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior) de darle el tercer grado. Para ello, el magistrado ha valorado el pago de la responsabilidad civil y la situación personal del reo.

«La dureza del régimen de cumplimiento que se le ha impuesto en absoluto aislamiento por razones de seguridad y no como trato de favor», alegó. No obstante, la resolución no es ejecutiva hasta que sea firme y, a la espera del recurso de la Fiscalía, será la Audiencia de Palma el que tenga la última palabra.