Sánchez convocará la mesa de diálogo con la Generalitat en septiembre pese al rechazo de ERC a negociar los presupuestos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 03/09/2020 14:42 h

«Nos ha dicho que sí». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, han acordado convocar para mediados de septiembre la «mesa de diálogo y negociación para la resolución del conflicto político con Cataluña». El PSOE y ERC trasladan así al presidente catalán, Joaquim Torra, toda la presión para la recuperación del diálogo político entre el Ejecutivo y los independentistas. El portavoz de ERC no contempla la hipótesis de que Torra se niegue a acudir a esa mesa de negociación en septiembre porque esa sería «la antipolítica».

Sánchez y Rufián no han avanzado lo más mínimo en torno a un posible acuerdo para la aprobación de los presupuestos, dado que ERC pone como condición previa para iniciar cualquier negociación la reunión de esa mesa de diálogo a la que, según ha dicho Rufián, acudirán para exigir un referendo y la amnistía, aunque se muestran dispuestos a escuchar «otras propuestas».

«Ya nos están pidiendo hacer otro acuerdo, pero sería conveniente que antes cumplieran el primero», ha señalado tras reunirse con Sánchez en la Moncloa, en referencia al acuerdo de investidura por el que el Gobierno se comprometió a una mesa bilateral de diálogo con la Generalitat y a la petición del Ejecutivo de que se suman al pacto de presupuestos. La reunión se centró casi exclusivamente en el conflicto catalán, pero Rufián ha advertido a Sánchez de que su apoyo a las cuentas públicas es incompatible con un acuerdo con Ciudadanos. El Gobierno tendrá que renunciar, por tanto, a cualquier intento de reunir en un mismo pacto a ERC y al partido de Inés Arrimadas. Y eso implica que para formar una mayoría con Cs tendrá que sumar además al PNV y al menos cinco diputados de partidos pequeños.

«Unos presupuestos para un Gobierno es ponerle música y números a un proyecto político. Es falso y falaz que no tienen ideología. Es tramposo decir que da igual que sea con un partido de derechas como Ciudadanos o uno de izquierdas como ERC», ha señalado Rufián, elevando la presión sobre Unidas Podemos al afirmar que pactar con Cs «solo comporta políticas regresivas e incomodidades terribles» y a la larga supondría «la muerte de este Gobierno» con Unidas Podemos y con el PNV, fuerzas que, según ha dicho, son, al igual que ERC, «inequívocamente de izquierdas». «Lo natural sería facilitar un contexto en el que ERC pudiera estar», ha insistido, pero sin adquirir compromiso alguno.

Rufián ha reprochado a la líder de Cs, Inés Arrimadas, que diga que estos presupuestos no deben pactarse en «en un despacho con Iglesias y con Rufián». «La gente de este país no quiere que se pacten en un despacho del Ibex», ha replicado. «Estamos dispuestos a dialogar», ha dicho el portavoz republicano, pero ha advertido a Sánchez de que «es tramposo separar el diálogo político de las políticas sociales y económicas». «La gente no come banderas y lo prioritario es que la gente pueda salir del agujero», ha admitido, pero ha añadido que «hay un conflicto político que no se puede esconder».