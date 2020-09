Arrimadas transmite a Sánchez su voluntad «firme y real» de negociar unos presupuestos moderados

0

La Voz de Galicia

Madrid / La Voz 03/09/2020

Ciudadanos se abre a negociar los presupuestos. Inés Arrimadas transmitió a Sánchez en la reunión que mantuvieron ayer su «voluntad firme y real» de explorar un acuerdo para unos presupuestos «moderados, sensatos y que no tengan ideologías contrarias a lo que necesita este país», mostrando su confianza en que los fondos de Bruselas destinados a paliar los daños ocasionados por la pandemia «no se los acaben repartiendo Rufián, Otegi e Iglesias en un despacho».

Arrimadas también pidió al presidente del Gobierno «una tregua política», llamamiento que hizo extensivo al resto de líderes, al considerar que es una «obligación moral» en estos momentos.

A pesar de esta aproximación en materia presupuestaria, Cs rechaza contribuir a la renovación de los órganos constitucionales que requieren una mayoría reforzada en el Congreso. Los diez diputados naranjas son aquí irrelevantes, pero Arrimadas recomendó abordar la renovación del CGPJ modificando la ley que regula la elección de los magistrados que conforman este órgano de gobierno de los jueces.

La voluntad de acuerdo no está reñida con la crítica. «Ya saben lo que pienso de este Gobierno», dijo Arrimadas, un Ejecutivo al que acusó de haber llegado «tarde y mal» en la respuesta a la crisis. Sin embargo, consideró que «es momento de arrimar el hombro». También censuró la actitud de Sánchez respecto al regreso a las escuelas, achacándole que trasladara toda la responsabilidad a las comunidades. Así, para la vuelta al cole, reclamó una «estrategia nacional y no 17. Le he pedido al presidente que asuma el liderazgo».

Moncloa celebra el paso de Cs

Moncloa celebró este acercamiento de Cs con los presupuestos. La ministra portavoz, María Jesús Montero, aplaudió su «voluntad sincera de diálogo a pesar de las diferencias tan importantes que nos separan», incidiendo en que las circunstancias tan excepcionales demandan entendimiento y tregua.