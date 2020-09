Sánchez advierte a Podemos que no caben vetos a Ciudadanos

0

Redacción 01/09/2020 11:14 h

En la víspera de la ronda de contactos del presidente del Gobierno este miércoles con la oposición, Pedro Sánchez ha advertido este martes a Pablo Iglesias que no caben vetos a Ciudadanos, mientras Pablo Casado ha afirmado que irá a la Moncloa «a escuchar», pero no negociará los presupuestos si Sánchez no rompe con Podemos.

En una entrevista este martes en la Ser, que recoge Efe, Sánchez ha asegurado este martes que Podemos es consciente de que no puede excluirse a ningún grupo para conseguir aprobar los presupuestos, del mismo modo que ha enviado a Cs el mensaje de que el Gobierno con el que va a negociar no es monocolor. Sánchez ha dicho estar «muy satisfecho» con la «lealtad» de todo el Ejecutivo de coalición y ha subrayado que todos los ministros tienen su confianza. También ha señalado que la «base» del anteproyecto presupuestario será el acuerdo de Gobierno, pero ha recordado que la mayoría que conforman los dos partidos no es suficiente y solo llegan a 155 diputados cuando se necesitan 176, de ahí la necesidad de abrir el diálogo con todas las fuerzas.

Los dos socios de Gobierno, ha continuado, son conscientes de que hay que aprobar unas cuentas y de que estas deben ser progresistas, pero en un momento como el actual «no pueden ser excluyentes» y por eso no se puede excluir a ningún grupo político de esa interlocución. «Lógicamente», ha dicho, habrá que hablar con los «socios estratégicos para la estabilidad del Gobierno», entre los que ha citado al PNV aunque no a Esquerra, si bien después ha dicho que sigue confiando en el partido republicano catalán y mantiene con ellos su compromiso de diálogo con Cataluña.

Sánchez ha negado que haya habido veto de Podemos a Cs y, ante la negociación con ese partido, ha recordado a los naranjas que el suyo no es un Gobierno monocolor sino de dos formaciones políticas, la suya y Unidas Podemos.

Por otra parte, Sánchez ha vuelto a reprochar al PP su estrategia. Lo ha hecho al principio, cuando ha hablado de su preocupación sobre la situación epidemiológica en la Comunidad de Madrid y ha insistido en desterrar la lucha partidista, y lo ha hecho también después, al hablar de la negociación presupuestaria.

Y ha vuelto a pedir al principal partido de la oposición que se avenga a negociar la renovación de las instituciones. «¿Se imagina que un Gobierno o un Parlamento decidieran prorrogar no cuatro años sino seis como ocurre en el gobierno del Poder Judicial su mandato, excediendo lo que dice la Constitución?», ha preguntado.

Eso implica, en su opinión, el «mal funcionamiento» en democracia de una institución central, y ha advertido de que «el PP no se puede abstraer de esta situación», como tampoco puede hacerlo en lo referente a la renovación del Tribunal Constitucional, RTVE, el Defensor del Pueblo o el Consejo de Transparencia.

«Qué sentido tiene el bloqueo por el bloqueo», ha dicho Sánchez, quien ha animado de nuevo a Pablo Casado a reconocer los resultados electorales y le ha dicho que «si quiere de verdad ser el líder de la oposición» lo que debe hacer es asumir su responsabilidad y «liderar el discurso de la oposición».

«El pacto constitucional no se trocea»

Durante la entrevista, Sánchez se ha referido a la salida de España del rey Juan Carlos y al ser preguntado por si hay debate sobre la monarquía en el seno del Gobierno de coalición ha recalcado que para el Ejecutivo es primordial la estabilidad institucional. Y ha subrayado que «el pacto constitucional no se trocea, es un todo y ahí se compromete la perdurabilidad de la monarquía parlamentaria».

Moderadamente optimista sobre la recuperación

Al referirse a la situación económica, el presidente del Gobierno ha hablado de «moderado optimismo». «Estamos viendo un rebrote de la economía en el tercer trimestre por encima del diez por ciento intertrimestral», ha señalado Sánchez, quien ha añadido que «la resiliencia y la flexibilidad» que están demostrando las empresas y los trabajadores le llevan a ese moderado optimismo sobre la recuperación.

En cualquier caso, ha insistido en que unos nuevos presupuestos son «imprescindibles» para poder articular el reparto de los fondos europeos y avanzar en esa reconstrucción.

Casado, ante la presión

«A mi no me presiona nadie», ha espetado Casado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, después de que Sánchez apelase el lunes en un acto con empresarios, agentes sociales y representantes de la sociedad civil a la «unidad» y a «desterrar la pelea partidista». «Lo que faltó ayer fueron recetas y propuestas. Una hora de autombombo y propaganda para no decir nada», ha criticado el líder del PP.

Así, Casado ha señalado que el jefe del Ejecutivo no puede pedir «a la oposición lo que no le da su propio Gobierno». «Podemos no apoya al Gobierno en Educación, se meten con la ministra... hay una pugna», ha apuntado, para después criticar la falta de «credibilidad» de Sánchez.

Casado ha dicho que el PP «hace lo que puede» pero Sánchez no puede pretender un acuerdo para renovar estos órganos cuando en su Gobierno tiene a un vicepresidente como Pablo Iglesias, con un partido imputado por financiación ilegal y que pide la abdicación del rey.

En todo caso, Casado ha reiterado que su postura es la misma que en febrero y solo «si rompe con Podemos podremos hablar de presupuestos». Además, ha apuntado que la insistencia de Sánchez en que los populares le apoyen «gratis» sin saber los contenidos de estas cuentas públicas «no es una solución creativa, sino egoísta» porque supone « que el PP desaparezca como oposición».