ERC exige al PSOE y a Podemos que no le pongan como excusa de su «giro a la derecha»

Madrid 01/09/2020 05:00 h

La posibilidad de reconstrucción del llamado bloque de la investidura tan ansiado por Podemos para lograr la aprobación de unos nuevos presupuestos del Estado se enfría. ERC, la formación clave que acabó facilitando con su abstención la reelección de Sánchez al frente del Ejecutivo, exigió ayer a la Moncloa que no ponga a su partido como excusa «si lo que hacen es un giro a la derecha», porque «lo hacen ellos solos, lo hace el PSOE, lo hace Podemos y lo hace el Gobierno», denunció la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta.

Los independentistas catalanes volvieron a exigir más pasos al frente por parte de la coalición en materia secesionista. «Para poder seguir hablando y seguir negociando, para hacer posible políticas e incluso presupuestos», que haya «un clima, un contexto favorable», que se traduce en que la vía de la negociación y del diálogo para la resolución del conflicto catalán «esté abierta», afirmó en una rueda de prensa telemática.

«Ahora nos da la sensación, y creo que es bastante objetivo, que ahora no hay este contexto, este clima. La decisión no es de ERC, es del Gobierno», sostuvo tan solo unas horas después de que la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo recordase que los de Junqueras dijeron hace semanas que no apoyarán los presupuestos del Estado.

«Si lo que quieren decidir ahora es el giro a la derecha y dejar de lado una posible mayoría progresista, que lo hagan, pero que no nos pongan de excusa a nosotros», zanjó Vilalta.