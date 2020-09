Artur Mas desaira el rupturismo de Puigdemont y se queda en el PDECat

0

La Voz de Galicia Cristian Reino

Barcelona / Colpisa 02/09/2020 05:00 h

Artur Mas, primer impulsor del proceso secesionista catalán, llevaba tiempo deshojando la margarita. Tenía un dilema: seguir en el partido que fundó en el 2016 y presidió hasta el 2018 o irse con su delfín político, Carles Puigdemont, a quien designó a dedo al frente de la presidencia de la Generalitat. La decisión la hizo pública el portavoz del PDECat, Marc Solsona.

«Siempre ha expresado la voluntad de que se siente del PDECat. El hecho de que en este momento complejo se reafirme en la militancia es una buena noticia», afirmó en Catalunya Ràdio.

Mas se mantuvo en silencio. En los próximos días podría dar sus primeras explicaciones. Mas nunca ha reconocido como un error propio la elección de Puigdemont como presidente de la Generalitat, a pesar de los derroteros por los que se adentró la política catalana bajo su mandato. Aunque en su decisión de permanecer en el PDECat y no sumarse al proyecto rupturista de JxCat sí va un reconocimiento implícito. Puigdemont apuesta por mantener la confrontación con el Estado y la vía unilateral, mientras que el PDECat aboga por rebajar la tensión y regresar a un secesionismo más pragmático, en la línea del PNV.

El futuro político de Artur Mas es a día de hoy toda una incógnita. Hace meses que el expresidente ha cumplido la pena por inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por organizar la consulta del 9N del 2014, por lo que podría ser candidato. Nunca lo ha descartado. Los portavoces del PDECat no quisieron ayer especular con esta posibilidad. Se limitaron a señalar que cuentan con el expresidente. Su primera tarea será tratar de frenar la fuga de militantes y dirigentes hacia JxCat. El independentismo concurrirá a los comicios más atomizado que nunca. La decisión del expresidente, sucesor de Jordi Pujol como máximo dirigente de Convergència, trascendió el día después de que Carles Puigdemont rompiera su carné del PDECat. El cisma es imparable, tras la determinación de Puigdemont de crear un nuevo partido, Junts per Catalunya, arrebatando las siglas a sus antiguos compañeros. La OPA hostil tuvo como respuesta, por parte de la dirección posconvergente, enfrentarse en los tribunales y en las urnas al que hasta ahora era líder incontestable en el centroderecha nacionalista catalán. Mas designó a dedo a Puigdemont como jefe del Ejecutivo autonómico, después de que en el año 2016 la CUP se negara a investirlo a él. Ahora se formaliza el distanciamiento entre los dos expresidentes, que militarán en dos formaciones distintas. El PDECat se prepara para concurrir en solitario en las próximas elecciones catalanas que aún no tienen fecha. Puigdemont, por su parte, ha creado un partido, con el que quiere liderar el independentismo sin las mochilas del pasado convergente. El expresidente, huido en Bruselas, oficializó el lunes su ruptura con su antiguo partido. También rompieron el carné Rull, Turull, Forn, Buch, Calvet, Budó y Puigneró, así como cerca del 7 % de los militantes. La única dirigente del Gobierno autonómico que se mantiene en el partido de Mas es Àngels Chacón, titular de Empresa, que suena como cabeza de lista de un PDECat que mantiene conversaciones con el PNC.

La ruptura entre JxCat y el PDECat abre nuevos escenarios. De entrada, en el Gobierno catalán, que este martes celebró su primera reunión tras el parón estival y lo hizo no como un Gobierno de coalición como hasta ahora, sino como un tripartito: JxCat, ERC y PDECat. La consejera de Presidencia, Meritxell Budó, trató de restar importancia a este hecho e intentó aislar al Ejecutivo de la crisis de los partidos. Pero si ya había tensión, se añade un elemento más. Y puede tener incidencia sobre todo en el grupo parlamentario en el Congreso, donde cuatro de los ocho diputados del grupo de Junts son del PDECat y están dispuestos a salir de la política de bloqueo que ha practicado la formación hasta ahora. Pedro Sánchez puede encontrar, por tanto, cuatro aliados inesperados de cara a la negociación de los presupuestos en la que siguen sin salirle las sumas.

Calendario electoral

Cataluña está en modo elecciones, a pesar de que Quim Torra mantiene la fecha de las elecciones en secreto. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, instó este martes al presidente de la Generalitat a pactar el calendario electoral y le reclamó que convoque elecciones antes de que la fecha pueda decidirla el Tribunal Supremo con su inhabilitación. Torra será juzgado el próximo 17 de septiembre en el alto tribunal acusado de un delito de desobediencia. Entre el 16 y el 18, el Parlamento autonómico celebrará el debate de política general, donde el jefe del Ejecutivo catalán podría dar alguna pistas sobre la fecha. El Gobierno de Torra mantuvo ayer la incógnita. La consejera Meritxell Budó aseguró que la gente no pide elecciones, sino que reclama soluciones para tratar de poner fin a la pandemia.