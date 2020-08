Torra amenaza, ante su inhabilitación: «He desobedecido dos veces y no creo que sea la última vez»

0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 31/08/2020 11:59 h

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha aprovechado este lunes una entrevista en TV3 para lanzar sus próximos desafíos. Da por enterrado el Gobierno con Pedro Sánchez, al asegurar que solo acudirá si es para negociar un referendo de autodeterminación para Cataluña. En cuanto a la ratificación de su inhabilitación, ha afirmado que no será el Tribunal Supremo quien «marque el calendario» de las próximas elecciones catalanas: «He desobedecido dos veces y no creo que sea la última vez», ha dicho. A la vez exige no elegir otro presidente catalán cuando sea inhabilitado.

«Nosotros queremos una mesa de negociación con un orden del día en el que se diga: ¿Cómo ejerceremos el derecho a la autodeterminación de Cataluña? Referendo, fecha y condiciones. Y número dos, amnistía», según recoge Efe de TV3.

Torra ha defendido que si el Gobierno de Sánchez no accede a incorporar esos puntos en el orden del día no tiene sentido reunir la mesa de diálogo. «¿De qué vamos a hablar si no? (..) Creo que la gente está cansada de que no se llame a las cosas por su nombre», ha resuelto.

Torra ha dado por hecho que el Tribunal Supremo le inhabilitará -«no espero ninguna decisión que no sea la inhabilitación», ha apuntado-, pero ha rehusado concretar qué hará cuando esto suceda o si convocará elecciones antes.

Al ser preguntado por si «desobedecerá esa inhabilitación y se mantendrá en el cargo», ha afirmado: «He desobedecido dos veces y no creo que sea la última que lo haga, pero a mí no me marca el calendario las decisiones de un tribunal español, de ninguna de las formas». Eso sí, en caso de que sea inhabilitado, ha advertido de que «no podría entender que cualquier partido independentista presente a un candidato» alternativo para comandar la Generalitat.