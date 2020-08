Podemos advierte a Sánchez de que no apoyará unos Presupuestos con Cs

0

La Voz de Galicia

Madrid | La Voz 29/08/2020 05:00 h

Podemos advierte a Pedro Sánchez: para los Presupuestos tendrá que elegir entre ellos o Ciudadanos. «El PSOE sabe que con nosotros no va a contar para unos Presupuestos con Cs», afirmó ayer la portavoz del partido morado, Isabel Serra, insistiendo en el mantra con el que Pablo Iglesias presiona desde hace meses a Sánchez: el único camino transitable para jubilar las cuentas de Montoro pasa por repetir la mayoría de la investidura.

«Confiamos en que el PSOE cuide la mayoría que sustenta este Gobierno», comentó ayer Serra en este sentido. «Nosotros apostamos por la mayoría de la moción de censura, la que sacó adelante la investidura, sin duda. Es lo que hemos mantenido siempre y en ello trabajaremos», remarcó el otro portavoz del partido, Rafael Mayoral. «Es un camino cerrado», zanjó.

Podemos pretende que Ciudadanos y el PP no tengan «ni voz ni voto» en la negociación y en la confección de un proyecto presupuestario que servirá para poner a prueba la solidez de los lazos que unen al Gobierno de coalición. De no ser capaces PSOE y Podemos de articular una mayoría en la Cámara Baja, la legislatura tendrá los días contados.

La vía que propició que cuajase la moción de censura y la investidura, que no es otra que la suma de los votos del PSOE, Podemos, nacionalistas e independentistas, sigue siendo también la opción preferente de Sánchez. El presidente del Gobierno es consciente del inasumible precio que puedan establecer los diputados de ERC a cambio de su abstención, especialmente con unas elecciones catalanas a la vuelta de la esquina y con la llamada mesa de diálogo pactada con el Gobierno en barbecho a consecuencia de la pandemia. De este modo, en Moncloa no ven a los republicanos como un socio fiable, por lo que quieren mantener abierta la puerta de Ciudadanos, y hasta la del PP.

«Ayudar al país, no al Gobierno»

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, volvió a enviar un mensaje a Génova para que en una situación tan «tremenda» como la derivada por el covid-19 se plantee «ayudar a su país, no al Gobierno». El destinatario oficial del mensaje era Pablo Casado, pero aprovechó el mismo acto celebrado ayer en Extremadura para enviar de paso un recado a sus socios de Gobierno, advirtiendo que el peso de la coalición en el Parlamento es el que es, y que hay que olvidarse de líneas rojas. «Somos conscientes de que serán unos Presupuestos negociados y, por tanto, con matices que tendremos obviamente que entender y que asumir de otras posiciones que no son las nuestras», manifestó Calvo. «Somos capaces de negociar unos Presupuestos que no van a ser al cien por ciento los que querría el Gobierno, todos tenemos que ceder», puntualizó.

Sin embargo, en la antesala del encuentro que mantendrán este miércoles en Moncloa Pedro Sánchez y Pablo Casado, la principal fuerza de la oposición ya dejó clara su incompatibilidad con Podemos para sentarse a negociar las cuentas públicas.

Ataques de Serra a Casado

Una vez más, ayer volvieron a quedar en evidencia las insalvables diferencias que separan a Génova de Princesa. La portavoz de Podemos, Isabel Serra, volvió a enarbolar la tesis de la confabulación contra Podemos para responder a los casos de corrupción que en las últimas semanas salpican de lleno al partido. «Podemos es el partido más investigado desde que nació, y si se hubiese hecho una investigación de estas características a Pablo Casado, Pablo Casado estaría en la cárcel», manifestó la dirigente morada que el pasado abril, poco tiempo antes de ser nombrada portavoz del partido, fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a 19 meses de prisión por atentado contra la Policía.

Jueves, turno para ERC

El jueves tiene turno en Moncloa el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien transmitirá a Sánchez la inviabilidad de facilitar unas cuentas que lleven la firma de Cs. Desde la formación secesionista exigieron recientemente al Gobierno un «cambio de actitud con Cataluña y con el conflicto político» como condición indispensable para apoyar los Presupuestos.