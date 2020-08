La abstención del PSOE permite retirar una calle al rey emérito en Cádiz

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cecilia Cuerdo

Sevilla / Colpisa 28/08/2020 20:45 h

La abstención del PSOE en el pleno municipal del Ayuntamiento de Cádiz permitió este viernes al alcalde, José María González Santos, Kichi, (Adelante Cádiz-Podemos) retirar del callejero el nombre del rey emérito Juan Carlos I. La vía pasará a llamarse desde ahora avenida de la Sanidad Pública, porque, según justificó la portavoz del gobierno local, «no existe mejor momento para homenajear a nuestros profesionales sanitarios».

La propuesta del cambio de nombre logró salir adelante pese a los votos en contra de del PP, Ciudadanos y un concejal no adscrito, que cargaron contra la idoneidad del momento elegido, en plena pandemia del coronavirus, con los rebrotes aumentando y en medio una grave crisis económica. Desde las filas populares llegaron a tacharlo de «insulto» a los gaditanos sin empleo o sin vivienda.

«Critican las formas y nos acusan de que hay otras cosas más importantes porque lo que no quieren es decir simplemente que están en contra», zanjó el debate el regidor morado, quien insistió además en que «no traemos esta propuesta para iniciar un debate sobre monarquía o república, sino para decidir si los nombres de nuestras calles corresponden a corruptos o a gente que se ha desvivido por los demás».

En la misma línea abundó la portavoz del equipo de gobierno, Ana Hernández, para quien la reacción de los partidos de la oposición «es una excusa para no posicionarse, porque no existe mejor momento para homenajear a nuestros profesionales de la sanidad pública». En su intervención, subrayó además que el callejero «sirve para rendir homenaje, y una persona que se exilia, que utilizó presuntamente su cargo para amasar su fortuna y recibió 100 millones de euros de un régimen como el saudí, que ha estado cobrando partidas extra y pagando asignaciones a su amante Corinna Larsen no merece homenajes ni honores».

Críticas a la inviolabilidad del monarca

Asimismo, Hernández enarboló las tesis críticas de Podemos acerca de la inviolabilidad del rey emérito durante su labor al frente de la Casa Real, que la formación entiende que decayó al abdicar. «Con la figura del rey emérito hay una imposición de inocencia, ya que hay un parte que no se puede investigar por la inviolabilidad constitucional. Por tanto, la presunción para quien pueda ser juzgado», cargó. Y añadió que «hay datos ya probados y es que ya se sabe que el jefe de Estado tenía los millones en un paraíso fiscal».

Con esta medida, Cádiz se suma al listado de ciudades que han decidido retirar el nombre de Juan Carlos I de su nomenclátor tras la polémica generada por los presuntos negocios ocultos del monarca y su posterior marcha de España. Es el caso de Gijón, Vitoria o de Pinto, municipio este último donde los vecinos se han pronunciado a favor también de retirar un busto del rey emérito. La propuesta, sin embargo, no ha prosperado en otras localidades, como Santander, Cuenca o Elche.