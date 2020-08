El PP quiere hacer valer su peso para las grandes renovaciones pendientes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 28/08/2020 05:00 h

La reunión del miércoles entre Sánchez y Casado acaparará gran parte de las atenciones de la ronda de entrevistas que el presidente del Gobierno abrirá la semana entrante. El eje vertebrador será la lucha contra los efectos de la pandemia, pero Sánchez ya avanzó su intención de explorar un acercamiento de cara a la aprobación de los Presupuestos, así como para allanar acuerdos que desbloqueen la renovación de determinadas instituciones.

PRESUPUESTOS

Llave de la legislatura. Sánchez insiste en que agotará la legislatura, pero en la Moncloa admiten que todo pasa por unos nuevos Presupuestos que hagan pasar a mejor vida los de Montoro. Para ello, el Ejecutivo necesita articular una mayoría simple que no se antoja sencilla. ERC, fuerza que desbloqueó la investidura, tiene muy difícil abstenerse. Torra y Puigdemont amenazan con pulsar el botón de las elecciones y plantear una campaña señalando a los de Junqueras de colaboracionistas. Un supuesto acuerdo con Cs puede no ser suficiente, por lo que el PSOE mira hacia Génova alegando que la pandemia obliga a una respuesta de Estado. Sin embargo, el PP ya avisa que no se sentará a diseñar unas cuentas con Podemos.

El Gobierno de los jueces. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de Gobierno de los jueces, lleva en funciones desde el 2018, el mismo año en el que se aprobaron los últimos Presupuestos, pero a diferencia de las cuentas, aquí no basta con una mayoría simple. El reglamento exige disponer del apoyo de al menos tres quintas partes del Congreso, es decir, 210 diputados, por lo que, descartado Vox, el acuerdo con el PP es necesario. El CGPJ está compuesto por 20 vocales encargados de elegir al presidente del Supremo.

176 diputados. Los diez integrantes del Consejo de Administración de RTVE requieren, en primera vuelta, el visto bueno de dos terceras partes del Congreso. El precio se rebaja en una segunda votación, en donde es suficiente superar el umbral de 176 votos. La presidencia, propuesta por este comité, debe ser refrendada en el Hemiciclo mediante el mismo sistema de votación.

OTROS

Defensor del Pueblo. Francisco Fernández Marugán lleva tres años en funciones como Defensor del Pueblo, cargo para el que se requiere una mayoría reforzada del Congreso de al menos tres quintas partes, y a continuación, el visto bueno del Senado.

CTBG. Por otra parte, el Gobierno propone al presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo encargado de, entre otros asuntos, velar por «el cumplimiento de las obligaciones de publicidad o salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública». El cargo debe ser refrendado por 176 diputados. Finalmente, en el ámbito económico, la renovación del FROB y de la CNMV también requieren de un acuerdo en Las Cortes.

Acto del lunes. A modo de calentamiento, este lunes el presidente del Gobierno impartirá una conferencia «con representantes de la sociedad civil» apelando «a la unidad en la lucha contra la pandemia, así como a la unidad institucional para el robustecimiento de las instituciones», informa la Moncloa en una nota.