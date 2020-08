Celaá niega los reproches de Iglesias y asegura que no se distraerá con las críticas de Podemos

0

Redacción 26/08/2020 11:13 h

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha señalado este miércoles que no le constan las críticas de Unidas Podemos y que el vicepresidente Pablo IGlesias no habló con ella de la vuelta al cole en el Consejo de Ministros, pero en todo caso ha querido dejar claro que no se va a «distraer» con estas polémicas porque tiene «mucho trabajo».

Desde Unidas Podemos admitieron este martes un desencuentro con Educación «en el seno del Gobierno» por lo que consideran «falta de liderazgo» de la ministra en la preparación del inicio del curso escolar, lo que se interpretó como una queja de Pablo Iglesias a Celaá en el Consejo de Ministros.

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, Celaá ha indicado que no le constan tales críticas y que, además, durante el Consejo de Ministros habló con el vicepresidente segundo sobre este asunto. «Todo el Gobierno trabaja en la misma dirección», sostiene.

El coalición de los morados defiende que los 2.000 millones de euros del fondo Covid prometidos a las comunidades para Educación se deben dedicar a la contratación de nuevo profesorado y a alquilar o acondicionar espacios que permitan desdoblar las clases y, de esta manera, se reduzcan los ratios de alumnos.

La ministra ha indicado al respecto que ese fondo para las CCAA fue aprobado «por la totalidad del Consejo de Ministros» y que las competencias en Educación están transferidas a las comunidades desde hace décadas.

A pesar de estas críticas, la ministra ha indicado que mantiene una buena relación con los compañeros de Gobierno aunque ha señalado que obviamente está compuesto por dos partidos políticos «con distintos acentos». «Pero lo importante es servir a la ciudadanía, eso es lo importante, ser leal a la ciudadanía», ha añadido.