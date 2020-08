El PP anuncia que pedirá en el Congreso una comisión de investigación sobre la financiación de Podemos

0

Redacción 24/08/2020 05:00 h

El Partido Popular solicitará la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la presunta financiación ilegal de Podemos. Así lo ha adelantado la nueva portavoz de la formación, Cuca Gamarra, en una entrevista con el diario La Razón al ser preguntada por cómo valora que Pedro Sánchez comparta Gobierno con un partido imputado.

La sustituta de Cayetana Álvarez de Toledo en la portavocía popular, además de asegurar que a Sánchez «únicamente le mueve el poder por el poder», afirma que le exigirán «muchas explicaciones, para empezar a través de una comisión de investigación que vamos a registrar sobre la financiación de Podemos para que se retrate el señor Sánchez y para que vean los españoles si a Sánchez le importa la corrupción de verdad o no». Y prosigue:. «Porque esa alianza está basada no solo en unos intereses personales y políticos que no dan respuesta al interés general, sino que es una alianza que se sustenta en un acuerdo con un partido que ha sido imputado por presunta corrupción. Queremos explicaciones. Si Podemos no tiene nada que ocultar, no tendrá inconveniente en que esa comisión de investigación se desarrolle en el Congreso. Si Podemos la quiere bloquear, el PSOE tendrá que demostrar si está dispuesto a estar en el poder a cualquier precio o si está dispuesto a que se investigue lo que su socio ha hecho en relación a la turbia financiación que se está descubriendo y que los tribunales ya están investigando».

El PP pide analizar en una comisión de investigación de seis meses de duración las cuentas de Unidas Podemos para estudiar si se han dotado de fondos opacos con adjudicaciones irregulares de contratos u otros cauces de financiación al margen de la ley, y dirimir si de esas prácticas se pueden derivar incumplimientos, recoge Efe.

El pasado viernes, se conoció que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas detectó indicios de responsabilidad penal en las cuentas electorales de Podemos relativas a los comicios de abril del 2019. Un frente que se suma al que abrió en julio un juez de Madrid, que ha imputado a Podemos en la causa abierta por malversación y administración desleal tras la denuncia del ex abogado de la formación José Manuel Calvente, que expuso sus dudas sobre la legalidad de contratos de la campaña electoral, las obras en la nueva sede de la formación, la gestión de la «caja de solidaridad» del partido así como los salarios.

Además, la Diputación Permanente del Congreso debatirá este martes las solicitudes de comparecencia, en Pleno extraordinario, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a petición del Grupo Popular, y del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, a propuesta de los grupos parlamentarios del PP y de Ciudadanos.