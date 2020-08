La Casa Real confirma que Juan Carlos I está en Emiratos Árabes

Cuatro historiadores y especialistas en la figura del monarca emérito destacan su papel determinante en la Transición, que permanecerá en los libros, pese a los últimos escándalos que han ensombrecido su reinado

Enrique Moradiellos: «El mismo rey que nos está avergonzando jugó un papel crucial en la Transición»

«En el reinado de Juan Carlos I hay que mirarlo todo y tener en cuenta que no hay nadie que sea un héroe perfecto ni un malvado total», señala el catedrático de Historia Contemporánea y Premio Nacional de Historia. «El mismo rey que ahora nos está avergonzando a todos, en la Transición tuvo un papel determinante, y eso no va a cambiar», sostiene. «Ahora se dice que era inevitable que después de Franco hubiera democracia, pero inevitable en la historia no hay nada, como demuestra que la China de los 90 no evolucionara hacia la democracia, o que ahora mismo Hungría y Polonia estén apercibidas por la Comisión Europea por sus tendencias poco democráticas. No hay caminos fijados», asegura. «Es prematuro hacer un balance del reinado de Juan Carlos I porque hay que sustantivar qué es lo que de este comportamiento, del que hay indicios muy poco ejemplares, se pueden demostrar». «El rey —afirma— se ganó los laureles del prestigio que tuvo muchos años, y que ya se ha terminado, por haber contribuido a que la transición de una dictadura a una democracia fuera pacífica, muy rápida y con un grado de intensidad desconocido. Lo que hizo fue fantástico», explica. Pero «en los 80 y 90 fallaron los mecanismos de control». «Más que un pacto de silencio hubo una convergencia estratégica, el razonamiento era “puesto que ha prestado esos servicios y es una garantía contra la involución, si es mujeriego, tiene amigos sospechosos, hace negocios o incluso recibe donaciones de los países árabes, mientras no nos robe...”».

