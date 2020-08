Monedero: «Pablo Iglesias saldrá cuando las aguas se calmen»

0

Podemos sigue instalado en la teoría de la conspiración para defenderse de las imputación del partido como persona jurídica y de tres de los altos cargos de la formación. Su secretario general, Pablo Iglesias, continúa guardando silencio, pero este jueves fue otro de sus cofundadores, Juan Carlos Monedero, quien trató de dar explicaciones sobre los últimos escándalos que acechan al partido en los tribunales, esgrimiendo que «los poderes» políticos, económicos, mediáticos y judiciales están esforzándose para apartarlos de Moncloa. «Llueve sobre mojado. Desde el 2014 no se ha aceptado a Podemos, yo lo entiendo, nació contra el bipartidismo, sin pedir dinero a los bancos. Desde el comienzo se ha actuado contra Podemos, claro que no hay financiación ilegal», aseguró. «Los poderes públicos de este país han hecho lo imposible para que Podemos no entrase en el Gobierno».

Monedero circunscribió las imputaciones a la denuncia presentada por el exabogado del partido, José Manuel Calvente, sobre el que cargó con dureza, al referirse a este como alguien «que está enfadado por haber sido despedido, este señor no va a poder trabajar nunca más como abogado», y sobre el que sugirió que esté percibiendo ayuda desde el exterior: «no me extrañaría que alguien le esté echando una mano», dijo.

En la línea abierta ayer por Rafa Mayoral, el cofundador del partido relacionó estas imputaciones para alimentar la descafeinada moción de censura que presentará Vox en septiembre. «¡Qué curioso!», ironizó.

Monedero niega haber cobrado comisiones de forma irregularMonedero está siendo vigilado por el magistrado que indaga en la supuesta financiación ilegal de Podemos. El profesor de Ciencia Política negó haber cobrado comisiones de forma irregular a través de la consultora Neurona, y vinculó la aparición de su nombre en los titulares a raíz de que desde la dirección del partido le encomendasen dirigir una «FAES de izquierdas»; «¡Qué curioso!», insistió.

Por último, Monedero también se refirió al silencio sepulcral que mantiene el secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. «Saldrá cuando las aguas se calmen», auguró. «Recordad que si nos están disparando es porque nos tienen miedo».