Cs pide al PP que negocie con el PSOE unos Presupuestos «lo menos bolivarianos posibles»

09/08/2020

El vicesecretario general de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, ha animado este sábado al Partido Popular a sentarse también con el Gobierno a negociar unos Presupuestos Generales «lo menos bolivarianos posible», ya que, ante la situación «excepcional» provocada por la pandemia del covid, considera que no se puede «mirar para otro lado». «Yo invito al PP a que participe, a que se siente y que aporte porque cuanto más unidos estemos en esta situación, mejor. Repito, es una situación totalmente extraordinaria y ahora es el momento de sentarse y salir de esta todos juntos», ha declarado Cuadrado a la agencia Europa Press

En este sentido, ha recalcado que no pueden quedarse sin «hacer nada» y subrayó que van a trabajar para que esas cuentas públicas sean «lo más de Ciudadanos y lo menos bolivarianas posible».

De hecho, el también responsable de Finanzas de Cs se ha mostrado convencido de que si logran que esas cuentas públicas «se parezcan más» a las ideas de su partido se lo van a «agradecer» más españoles que si permiten unos Presupuestos «bolivarianos de Podemos y los independentistas».

Pensar en la clase media

«Nosotros siempre lo hemos dicho, no nos gusta este Gobierno y no nos gusta este presidente, pero es el presidente que tenemos, es el Gobierno que tenemos, y estamos en una pandemia. Lo que no podemos hacer es mirar para otro lado», ha manifestado.

Al ser interrogado sobre cuáles son las líneas rojas de Cs para dar su apoyo a esos Presupuestos, Cuadrado ha dicho que están ante una situación «excepcional» que hace pensar en lograr unos Presupuestos «de la unidad» que tengan «el máximo apoyo posible» y que piensen en «la clase media». Y ha anticipado, además, que su formación apuesta por bajar impuestos porque, a su entender, así «se puede recaudar más».

En cuanto a si Cs aparcará las negociaciones presupuestarias si se reúne la mesa de diálogo con la Generalitat, Cuadrado indicó que las mesas «importantes» son las que celebraron esta semana con el Gobierno para hablar del covid o las ayudas al turismo y no las mesas en las que se habla de «privilegios» de territorios. «No estamos de acuerdo con esa mesa de la infamia, es una vergüenza de mesa», dijo quien críticó la gestión de Torra ante el crecimiento de los rebrotes de covid en Cataluña. Los independentistas, en sus palabras, son los que «peor han gestionado» esta crisis. «Torra, en el momento en que deja de hablar de independencia de Cataluña como un Estado libre, no hay nada detrás», ha afirmado, para recriminarle que su único argumento sea «echar la culpa a España» de todos los problemas.

«En el momento en que ellos han tenido el control, han perdido la trazabilidad de la pandemia», ha insistido Cuadrado, que ha echado en cara al Gobierno catalán que «no se hubiese preparado para este momento» de rebrotes. «Por eso es doblemente grave lo que ha pasado en Cataluña».

Al ser preguntado si Cs sería partidario de crear una comisión de investigación en el Congreso para depurar responsabilidades políticas en la gestión del coronavirus, ha subrayado que ahora deben estar «todos juntos para salir de ésta» y no cree que sea el momento de esa comisión.